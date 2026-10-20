General retirado de cargo diplomático en China y aspirante al Externado: las movidas detrás del nombre de Jair Ardila

El brigadier general Jair Ardila pasó en menos de dos meses de asumir un encargo diplomático en China a solicitar su retiro voluntario del Ejército.

Su nombre, además, comenzó a sonar en los círculos académicos y políticos relacionados con la elección del próximo rector de la Universidad Externado de Colombia, un proceso que ya empezó a despertar movimientos y respaldos dentro de la comunidad universitaria.

Del encargo en Beijing al retiro del Ejército

Según se conoció, el entonces presidente Gustavo Petro dejó firmado, tres días antes de finalizar su mandato, el nombramiento de Jair Ardila como agregado militar de Colombia en la Embajada en China.

La decisión quedó en firme el 8 de agosto, cuando ya se había producido el cambio de gobierno, y dos días después, el 10 de agosto, el oficial asumió funciones en Beijing. Sin embargo, su permanencia en ese cargo fue breve.

El 9 de octubre recibió una orden emitida por el Comando del Ejército para regresar al país. Tras la instrucción, el brigadier general entendió que su continuidad no estaba contemplada y optó por presentar su retiro voluntario de la institución militar.

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La salida de Ardila del encargo diplomático llamó la atención por la rapidez con la que se produjo, teniendo en cuenta que el nombramiento había sido una de las últimas decisiones adoptadas por el gobierno anterior en materia de representación militar en el exterior.

La carrera por la Rectoría del Externado ya genera movimientos

Mientras el nombre de Jair Ardila empezó a mencionarse en medio de las conversaciones sobre la sucesión en la Rectoría de la Universidad Externado de Colombia, otro aspirante comenzó a ganar visibilidad entre estudiantes y sectores académicos.

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Se trata de Juan David Gómez, profesor de Derecho Civil y especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible, quien ha venido adelantando una estrategia de acercamiento directo con la comunidad estudiantil. Fuentes consultadas señalan que el docente ha intensificado las visitas a salones de clase para presentar sus propuestas y consolidar apoyos de cara al proceso de elección.

Aunque la competencia apenas comienza, la denominada “saloneada” ya se perfila como una de las principales herramientas de campaña en una contienda que tendrá importantes repercusiones para el futuro de una de las universidades privadas más influyentes del país.

La madrugada en la Cámara: el presupuesto se aprobó tras cambiar la estrategia

La aprobación del Presupuesto General de la Nación también dejó varias anécdotas en el Congreso. La sesión de la Cámara de Representantes se extendió hasta cerca de las cuatro de la mañana y obligó a los congresistas a modificar sobre la marcha la estrategia para sacar adelante el proyecto.

Fuentes cercanas al proceso relataron que alrededor de las dos de la madrugada se observó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, realizando llamadas y coordinando distintos movimientos mientras avanzaba la discusión.

Inicialmente, el plan consistía en esperar la publicación de la Gaceta del Congreso con el texto aprobado por el Senado para que la Cámara pudiera acogerlo mediante una sola votación. Sin embargo, la publicación no llegó a tiempo y el documento no estuvo disponible cuando se esperaba.

Ante esa situación, la corporación tuvo que recurrir a una alternativa: realizar una “votación espejo”, repitiendo en la Cámara el mismo trámite adelantado por el Senado. Esto implicó discutir y votar una a una las proposiciones hasta lograr un texto idéntico al aprobado por la otra corporación, evitando así un proceso de conciliación posterior.

Tras varias horas de debate y votaciones, el presupuesto fue finalmente aprobado y los congresistas pudieron dar por terminada una de las jornadas más extensas y exigentes del trámite legislativo reciente.