Menor de once años falleció en ataque con dron y su prima de dos años lleva un mes en UCI

El ataque con dron realizado por las disidencias de las Farc, cerca de una vivienda familiar en Tibú, Norte de Santander, partió a la mitad la vida de Johana Cuadros y Denise Lobo.

En diálogo con Noticias RCN, Johana recordó cómo aquel día “llegó y se paró un dron encima de la casa, mi hijo, Dylan Jesús de once años salió y, en ese momento, tiraron el bicho ese”.

Dylan sobrevivió el ataque, pero falleció horas más tarde en una clínica. Su cuerpo había sufrido un gran daño, al igual que el de su prima, de tan solo dos años, quien se encuentra desde hace un mes en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Denise, madre de la menor hospitalizada y tía de Dylan, comentó que trataron de revisarlo: “Le vimos dos rayitas, pero nunca nos imaginamos que fuera tan grave”; sin embargo, su vida se apagó con apenas once años.

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Otros tres integrantes de la familia resultaron heridos:

Otros tres integrantes de la misma familia resultaron heridos, en medio del ataque. El temor es tal, que decidieron dejar el Catatumbo, llevando consigo, únicamente, la ropa que tenían puesta ese día.

Johana aún llora la muerte de su pequeño y se pregunta cómo seguir adelante: “(Estoy) destrozada de ver cómo le quitaron la vida a un niño que estaba empezando a vivir, tenía tantas ilusiones, era tan alegre”.

Mientras, Denise se aferra a la esperanza y reza por la salud de su hija y el descanso eterno de su sobrino: “Tenía una esquirla y no se la podían sacar. Su cerebro estaba muy inflamado y yo lo único que hacía era encomendársela a mi Dios. Le decía: señor, no te lleves a mi hija, es mi única bebé, no tengo más hijas”.

Ataques con drones han aumentado 146%:

El Gobierno entrante se enfrenta a un panorama en el que las estructuras criminales han intensificado el uso de drones contra las Fuerzas Militares y la población civil.

En lo corrido del 2026, se han registrado 172 ataques contra la Fuerza Pública, acabando con la vida de seis militares y tres civiles, entre ellos Dylan, en Tibú, Norte de Santander.

Según advirtió María Helena Castillo, directora social de la Fundación Barco, “estamos hablando de un 146% de incremento en los ataques, puntualmente, con drones”.