CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
08:55 p. m.
  • Fuertes lluvias y granizo inundaron varias vías de Bogotá. En el norte la situación es compleja.
  • En Cotocá, rivera del río Sinú, las comunidades están a la espera de ayudas humanitarias.
  • Una joven trans con problemas de salud mental es la responsable de la masacre en una escuela en Canadá. Hasta el momento hay 8 víctimas.
