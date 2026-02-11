Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 11 de 2026
08:55 p. m.
- Fuertes lluvias y granizo inundaron varias vías de Bogotá. En el norte la situación es compleja.
- En Cotocá, rivera del río Sinú, las comunidades están a la espera de ayudas humanitarias.
- Una joven trans con problemas de salud mental es la responsable de la masacre en una escuela en Canadá. Hasta el momento hay 8 víctimas.