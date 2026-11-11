Gobierno se alista para discusión del salario mínimo 2027: se acorta la espera

Quedan pocos días para que comience la concertación del salario mínimo 2027, una de las decisiones más importantes en la economía nacional.

Desde hace varias semanas, el Ministerio del Trabajo ha dado a conocer las acciones que ha tomado como antesala de la mesa, las cuales se han centrado principalmente en invitar a más sectores al diálogo.

¿Qué sectores estarán en la mesa?

La concertación surgió a partir del artículo 56 de la Constitución y se da bajo los lineamientos de la Ley 278 de 1996. Tradicionalmente, está conformada por el Gobierno, el sector gremial de los empresarios y las centrales sindicales, principalmente.

Sin embargo, la cartera ha vinculado a otros sectores igual de importantes para la economía nacional. A finales de octubre, por ejemplo, se conoció que la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (UTRASD) iba a estar representada en la mesa.

Se sumó el CGT Mayorías Territoriales (vinculado a la Confederación General del Trabajo), el cual agrupa a organizaciones campesinas, indígenas, informales, trabajadores de carga y de plataformas, entre otros.

Entidades del Gobierno articuladas

Además, fueron invitados académicos, economistas, representantes de universidades privadas e investigadores. Con todos los sectores se ha hablado acerca de sus necesidades y proyecciones de cara a lo que será el salario mínimo.

Sin embargo, el papel del ministerio no ha quedado ahí. Por eso, se conoció este 11 de noviembre que hubo una reunión con el Ministerio de Hacienda, el DANE, el DNP, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura y Función Pública.

El propósito no fue más que articularse entre sí para preparar la concertación. Así las cosas, las seis entidades analizaron la reciente cifra de inflación, la productividad del país, el índice de empleo e informalidad y la realidad del mercado laboral. Estos aspectos son fundamentales a la hora de acordar el alza.