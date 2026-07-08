¿Fue arbitraria la salida de la fiscal del caso Nicolás Petro? Esta es la historia

A pocas semanas de entrar a la etapa preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, la Fiscalía sacó del proceso a la fiscal Lucy Laborde, la misma funcionaria que preparó y juntó todas las pruebas en el proceso contra el hijo del presidente y que en su momento denunció presiones de sus superiores.

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La versión oficial es que Laborde no pasó un concurso de méritos por lo que la tienen que apartar del cargo para que éste lo ocupe la persona que sí ganó, pero hay un detalle que no encaja con esa explicación: Laborde está en retén pensional, está a menos de un año de jubilarse. Es decir, no la pueden sacar de la entidad.

Según explicaron expertos a Noticias RCN, las personas que están en ese llamado retén pensional ni siquiera pueden ser sometidas a los concursos. La pregunta que queda es si detrás del argumento administrativo hay otras razones para apartarla del caso justo en la etapa final, cuando se está preparando el juicio.

El Termómetro Político conoció que Laborde emprenderá acciones jurídicas. Interpondrá una acción de tutela y solicitará medidas cautelares, al considerar arbitraria la decisión de la Fiscalía, o de la fiscal general, en su contra.

El rompecabezas del gabinete: faltan las mujeres

Hasta el momento se han nombrado ocho hombres en el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella y falta un nombre por oficializar: el de Indalecio Dangond en Agricultura.

Eso significa que seguirían los nombramientos de mujeres y un nombre que suena es el de Natalia Gutiérrez, actual presidenta del Consejo Gremial y cabeza de Acolgen, el gremio de las generadoras eléctricas, quien podría ser la próxima ministra de Minas.

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Gutiérrez conoce el sector: trabajó más de diez años en la industria petrolera, fue viceministra de Minas y estuvo en la Agencia Nacional de Minería.

Otros nombramientos serían Jaime Andrés Uribe como nuevo presidente de ProColombia, Valerie Lafaurie, alta consejera para las Regiones; Camilo Noguera, viceministro de Educación y Nicolás Gómez, jefe de gabinete.