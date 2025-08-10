CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 8 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
08:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Rehenes secuestrados por Hamás podrían reunirse con sus familias en menos de 72 horas
  • ¿Qué vendrá para Israel y Hamás tras el primer acuerdo? Los puntos sensibles que centrarán la atención
  • Tensiones en el Pacto Histórico por la consulta al Congreso: pugnas internas por el liderazgo de María José Pizarro

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 8 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 8 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 7 de octubre de 2025

Otras Noticias

Israel

Rehenes secuestrados por Hamás podrían reunirse con sus familias en menos de 72 horas

Tras la firma de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, el esperado reencuentro podría darse antes del fin de semana.

Radamel Falcao García

¿Radamel Falcao en MasterChef Celebrity 2026? El divertido encuentro que encendió los rumores

El video viral entre Falcao García, Valentina Taguado y el chef Jorge Rausch desató especulaciones sobre una posible participación del goleador samario en la producción del Canal RCN.

Pacto Histórico

Tensiones en el Pacto Histórico por la consulta al Congreso: pugnas internas por el liderazgo de María José Pizarro

Miguel Ángel Russo

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo

Ciberseguridad

Alerta a usuarios de Bre-B por peligroso mensaje de estafa que está llegando a sus celulares