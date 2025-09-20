CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 20 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
08:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Juan Carlos Uribe, capturado por el asesinato de su hermano, fue dejado en libertad. La hija de Jorge Uribe habló con Noticias RCN.
  • Con palos y machetes, la guardia campesina de La Macarena, Meta, impidió que capturaran a un peligroso disidente de las Farc.
  • La advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro por el envío de migrantes de vuelta a Venezuela.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 20 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 19 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 19 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Disidencias de las Farc

Condenan a hombre que aceptó haber intentado reclutar dos jóvenes para las disidencias

Por medio de amenazas y engaños, hizo que los jóvenes aceptaran viajar desde Tolima hacia Caquetá.

Independiente Santa Fe

Santa Fe rescató un empate agónico ante Pasto en la Liga BetPlay: vea los goles

Santa Fe empató 1-1 con Deportivo Pasto en la Liga BetPlay gracias a un gol agónico de Christian Mafla. Vea aquí el resumen y los goles del partido.

Estados Unidos

Nueva amenaza de Donald Trump a Venezuela: “si se niegan habrá consecuencias incalculables”

Artistas

La insólita razón por la que cancelaron conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 20 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo