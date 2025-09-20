Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 20 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 20 de 2025
- Juan Carlos Uribe, capturado por el asesinato de su hermano, fue dejado en libertad. La hija de Jorge Uribe habló con Noticias RCN.
- Con palos y machetes, la guardia campesina de La Macarena, Meta, impidió que capturaran a un peligroso disidente de las Farc.
- La advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro por el envío de migrantes de vuelta a Venezuela.