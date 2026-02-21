Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 21 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 21 de 2026
07:42 p. m.
07:42 p. m.
- “Este país puede ser rico y seguro como cualquier otro”: Enrique Peñalosa en Candidatos en la Redacción
- ELN sería el principal responsable de robos a camiones de carga en carreteras del país
- Panadero colombiano que realizó labores humanitarias en Ucrania se encuentra ayudando a los damnificados en Córdoba