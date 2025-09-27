Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 27 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
septiembre 27 de 2025
- Un menor de 16 años fue encontrado sin vida en el humedal La Vaca, en la localidad de Kennedy. La comunidad solicitó mayor control en la zona para evitar el ingreso libre a las aguas.
- Jaime Aguilar Ramírez, alias Rayo, es el cerebro de las operaciones con drones explosivos de las disidencias de las Farc, invirtiendo millones en tecnología y entrenamiento.
- Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda anunciaron sus precandidaturas presidenciales para la próxima contienda electoral en el 2026.