CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 27 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2025
09:00 p. m.
  • Un menor de 16 años fue encontrado sin vida en el humedal La Vaca, en la localidad de Kennedy. La comunidad solicitó mayor control en la zona para evitar el ingreso libre a las aguas.
  • Jaime Aguilar Ramírez, alias Rayo, es el cerebro de las operaciones con drones explosivos de las disidencias de las Farc, invirtiendo millones en tecnología y entrenamiento.
  • Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda anunciaron sus precandidaturas presidenciales para la próxima contienda electoral en el 2026.
Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 27 de septiembre de 2025

¡Ya puede saber si le corresponde cobrar un premio tras el sorteo del Super Astro Luna de este 27 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Elecciones presidenciales 2026

Luis Carlos Reyes y Efraín Cepeda anuncian sus precandidaturas presidenciales

El exdirector de la DIAN y el expresidente del Senado se suman a la carrera presidencial, presentando propuestas divergentes sobre la paz total y la política antidrogas.

Independiente Medellín

Medellín le remontó a Tolima en Ibagué y es líder del fútbol colombiano

Bayern Múnich

Esposa de Luis Díaz lució botas que valen cerca de $10 millones y recibió comentarios

Accidente aéreo

Reconocida aerolínea y fabricante aéreo serán juzgados por “homicidio involuntario” tras accidente que cobró la vida de 228 pasajeros