Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 31 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 31 de 2026
08:13 p. m.
  • Cayó en Magdalena el cerebro del narcotráfico europeo: él es alias Lorenzo, uno de los más buscados de Italia
  • Sicarios asesinaron a hombre que estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia: lo acribillaron en la calle
  • Miles de ciudadanos se han sumado a las protestas contra ICE en Estados Unidos: hablan de abuso y represión
Otras Noticias

Cocaína

Cayó en Magdalena el cerebro del narcotráfico europeo: él es alias Lorenzo, uno de los más buscados de Italia

Es señalado de liderar envíos de cocaína desde Sudamérica hacia mafias italianas, tunecinas y albanesas.

Estados Unidos

Jueza de EE. UU. niega frenar redadas migratorias en Minesota en medio de protestas y tensión social

La decisión judicial se da mientras crecen las manifestaciones por las muertes de dos personas y un juez ordena liberar a un niño de cinco años detenido por el ICE.

Alimentos

Beneficios de la pimienta negra y el aceite de oliva sobre los alimentos del diario

Atlético Nacional

VIDEO: este fue el insólito GOL con el que Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en el cierre del partido

La casa de los famosos

¡Se protagonizaron los PRIMEROS besos en La Casa de los Famosos Colombia! ¿Entre quiénes fueron?