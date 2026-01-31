Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 31 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 31 de 2026
08:13 p. m.
08:13 p. m.
- Cayó en Magdalena el cerebro del narcotráfico europeo: él es alias Lorenzo, uno de los más buscados de Italia
- Sicarios asesinaron a hombre que estaba en el cartel de los más buscados de Antioquia: lo acribillaron en la calle
- Miles de ciudadanos se han sumado a las protestas contra ICE en Estados Unidos: hablan de abuso y represión