VIDEO | Aterrador momento en el que un gigantesco hueco casi se lleva a un carro en Suba La Gaitana, Bogotá

Un socavón de grandes dimensiones se abrió este sábado en la calle 139 con carrera 126A del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Esta situación generó el colapso total de la vía y afectando significativamente la movilidad en uno de los sectores más transitados de Bogotá.

Las autoridades distritales confirmaron que la movilidad en Suba está colapsada, para quienes se desplazan entre los sectores de La Gaitana y Tibabuyes.

La principal recomendación del Puesto De Mando Unificado (PMU) es no tomar la calle 139.

Gigantesco hueco en Suba afecta tres puestos de votación

Una preocupación adicional es que el socavón *afecta tres puestos importantes de votación*. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que "salgan a votar, pero salgan a pie, salgan en bicicleta y salgan con el tiempo suficiente si se van a movilizar en los respectivos vehículos".

En el sitio opera un *puesto de mando unificado* conformado por la alcaldía local, el IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y otras entidades, que controlan el acceso de ciudadanos al área afectada.

Según las primeras evaluaciones técnicas, la afectación se produjo principalmente "por el colapso del pavimento en el lavado de finos en el terreno". Los socavones de este tipo ocurren, según las autoridades, por daños en redes de acueducto o alcantarillado, lluvias fuertes o el paso de vehículos pesados.

Enorme socavón casi se lleva a un carro en Suba La Gaitana

En un video quedó registrado el momento exacto de cómo se produjo el enorme cráter en la vía. Un bus del Sitp intentaba hacer una maniobra y una camioneta particular que estaba al lado del hueco estuvo a escasos centímetros de caer en el hueco.

"Eso ya venía desde ayer. Ayer estaba lloviendo y entonces empezó el hueco a ceder. Y hoy sí amaneció así, hundido, muy hundido", relató Carlos Acosta, habitante de la zona; mientras que otro vecino señaló con preocupación:

Nos tiene preocupados la vibración permanente en la casa, nos dañan los vidrios, cada nada se parten los vidrios de las ventanas por la vibración de la vía y el hundimiento de todos los edificios.

Esta no es la primera vez que la zona enfrenta este tipo de emergencias. En junio de 2025 se presentó una situación similar sobre la misma calle 139.

Cuatro cuadras arriba ha habido otra falla geológica que ya ese hueco se ha destapado cinco veces. Cada rato están arreglando eso, pero deberían hacerle una intervención a toda la vía.

La zona fue acordonada y el paso vehicular quedó completamente restringido. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se comprometió a avanzar en la atención del caso para restablecer la movilidad en esta importante vía de la localidad.