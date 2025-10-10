Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 10 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 10 de 2025
09:24 p. m.
09:24 p. m.
- Álvaro Leyva enfrenta investigación penal por falsedad ideológica tras sus cartas contra Petro
- Detalles del asesinato del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura: ya hay un capturado
- Alcalde y secretario de Seguridad de Medellín responden a Petro tras comparar a gestores con “paras”