CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 10 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
09:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Álvaro Leyva enfrenta investigación penal por falsedad ideológica tras sus cartas contra Petro
  • Detalles del asesinato del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura: ya hay un capturado
  • Alcalde y secretario de Seguridad de Medellín responden a Petro tras comparar a gestores con “paras”
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 10 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 10 de octubre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 9 de octubre de 2025

Otras Noticias

Álvaro Leyva

Álvaro Leyva enfrenta investigación penal por falsedad ideológica tras sus cartas contra Petro

Al mismo tiempo, el organismo examina decenas de denuncias contra la fiscal general por supuestas irregularidades en su gestión.

Premio Nobel

Investigan posible filtración de los Nobel tras aumento de apuestas por María Corina Machado

La líder de la oposición venezolana se convirtió en la séptima persona de Latinoamérica en obtener el galardón.

Selección Colombia

Así formaría Colombia frente a México, en el primer amistoso de cara al Mundial 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 10 de octubre de 2025

Artistas

Paola Jara hizo una dolorosa confesión sobre la pérdida de sus embarazos anteriores