Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 17 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
09:01 p. m.
  • Es muy delicada la situación que se presentó frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Decenas de indígenas y otros manifestantes protagonizaron graves disturbios. Estas personas usaron hasta flechas; con arco y flechas, indígenas hirieron a varios uniformados.
  • Y si en Bogotá se sienten las consecuencias de las protestas, en las vías nacionales hay caos por los bloqueos. Hace al menos 4 días manifestantes han impedido el paso vehicular en importantes corredores viales de al menos 3 departamentos.
  • Un juzgado ordenó al presidente Petro que se retracte por las afirmaciones que hizo en una alocución presidencial y que serían una muestra de violencia de género. El mandatario también deberá ir a una capacitación de violencia contra la mujer.
Otras Noticias

Karol G

‘Ivonny Bonita’ de Karol G se convirtió en la canción más buscada hoy en Shazam Estados Unidos

El éxito de Karol G se ha tomado los buscadores de Estados Unidos tras su interpretación en el evento de Victoria’s Secret.

Bogotá

MinDefensa califica como “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en disturbios en Bogotá

El ministro Sánchez advirtió que el Estado colombiano “no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de octubre: último sorteo

Estados Unidos

Trump revela que Maduro ofreció “todos los recursos” de Venezuela para frenar la presión militar de EE. UU.

Cuidado personal

La importancia de consumir magnesio antes de dormir, según expertos