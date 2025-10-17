Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 17 de octubre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
octubre 17 de 2025
- Es muy delicada la situación que se presentó frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Decenas de indígenas y otros manifestantes protagonizaron graves disturbios. Estas personas usaron hasta flechas; con arco y flechas, indígenas hirieron a varios uniformados.
- Y si en Bogotá se sienten las consecuencias de las protestas, en las vías nacionales hay caos por los bloqueos. Hace al menos 4 días manifestantes han impedido el paso vehicular en importantes corredores viales de al menos 3 departamentos.
- Un juzgado ordenó al presidente Petro que se retracte por las afirmaciones que hizo en una alocución presidencial y que serían una muestra de violencia de género. El mandatario también deberá ir a una capacitación de violencia contra la mujer.