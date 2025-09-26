Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 26 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 26 de 2025
08:32 p. m.
- Es contundente el mensaje que desde Medellín en el Congreso de Comerciantes enviaron los presidentes de las altas cortes, y hay que escucharlos. Los presidentes de la Corte Suprema, la Constitucional y del Consejo de Estado pidieron respeto a la democracia.
- La niña que un salvaje asesinó En Mosquera también fue víctima de abuso sexual. Así lo reveló la Fiscalía en la imputación de cargos; pese a que se declaró inocente, lo mandaron a la cárcel.
- Fuerza, Karina. La joven víctima de un brutal ataque con un martillo presuntamente por su pareja sentimental resistió una cirugía de cráneo que duró más de 10 horas.