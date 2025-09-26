CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 26 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Es contundente el mensaje que desde Medellín en el Congreso de Comerciantes enviaron los presidentes de las altas cortes, y hay que escucharlos. Los presidentes de la Corte Suprema, la Constitucional y del Consejo de Estado pidieron respeto a la democracia.
  • La niña que un salvaje asesinó En Mosquera también fue víctima de abuso sexual. Así lo reveló la Fiscalía en la imputación de cargos; pese a que se declaró inocente, lo mandaron a la cárcel.
  • Fuerza, Karina. La joven víctima de un brutal ataque con un martillo presuntamente por su pareja sentimental resistió una cirugía de cráneo que duró más de 10 horas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 26 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 26 de septiembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 25 de septiembre de 2025

Otras Noticias

Abuso sexual

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

La niña fue atacada con 49 puñaladas en presencia de otra menor.

Historias

ECCO Walks invita a redescubrir Teusaquillo con cultura y estilo

Bogotá abre sus calles a una experiencia única con ECCO Walks, una propuesta que mezcla cultura, diseño y comunidad. La marca danesa ECCO, reconocida por su innovación y confort en calzado, llega con un concepto que invita a recorrer la ciudad de forma consciente y a redescubrir uno de sus barrios más icónicos: Teusaquillo.

Fútbol

Ramón Jesurún lanzó fulminante dardo a Bogotá y la bajó del bus para ser sede de la Selección Colombia

Abuso

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron

Educación

Freno en seco a colegios que sanción muy común en contra de sus estudiantes: esto dice la ley