CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 3 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
08:56 p. m.
  • Hamás aceptó los puntos clave de la propuesta de Donald Trump para un cese al fuego inmediato en Gaza.
  • Nuevo ataque de Estados Unidos contra una lancha en el Caribe, muy cerca a Venezuela.
  • El Consejo de Seguridad de la ONU criticó con fuerza al gobierno del presidente Gustavo Petro.
