Fotógrafo de Millonarios fue agredido y expulsado del campo de juego del Atanasio

La victoria de Millonarios FC por 3-1 frente a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot no solo dejó consecuencias deportivas tras la clasificación del equipo bogotano a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En medio de la jornada también se registró un hecho lamentable que involucró al fotógrafo oficial del conjunto albiazul, quien fue agredido mientras realizaba su trabajo durante el compromiso.

De acuerdo con lo evidenciado en distintos videos difundidos posteriormente en redes sociales, el profesional gráfico —identificado como Santiago y miembro de la delegación del club capitalino— se encontraba en la zona cercana al terreno de juego captando imágenes del encuentro cuando desde las tribunas comenzaron a caer monedas y otros objetos en su dirección.

La situación generó momentos de tensión en uno de los sectores del estadio, obligando a la intervención de la logística y de las autoridades presentes en el escenario deportivo.

Objetos desde la tribuna y salida obligada del campo

Según se pudo observar en los registros audiovisuales compartidos por aficionados y periodistas, varios elementos fueron lanzados desde las gradas hacia la zona donde trabajaban los fotógrafos acreditados para el partido internacional. Entre ellos se encontraba Santiago, quien cumplía funciones como fotógrafo oficial de Millonarios.

Ante el riesgo que representaba la caída de objetos, personal de seguridad decidió retirarlo del campo de juego y escoltarlo hacia una zona segura del estadio. Sin embargo, lo que generó sorpresa en el entorno del club bogotano fue que el profesional terminó siendo sacado del lugar sin la posibilidad de continuar con su labor periodística durante el desarrollo del compromiso.

Las imágenes de su salida del terreno, acompañado por miembros de logística, circularon rápidamente en plataformas digitales, generando reacciones de aficionados y comunicadores que cuestionaron lo ocurrido en el escenario deportivo.

Millonarios elevó queja ante Conmebol

Tras el encuentro, en el que Millonarios se impuso 3-1 en condición de visitante y selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el club capitalino decidió llevar el caso ante los organismos correspondientes.

La institución presentó una queja formal ante la CONMEBOL para dejar constancia de lo sucedido con su fotógrafo oficial y solicitar que se revisen los hechos ocurridos durante la noche del miércoles en el Atanasio Girardot.

El triunfo deportivo permitió al equipo embajador quedarse con una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano en escenario internacional, pero los incidentes registrados alrededor del compromiso dejaron una mancha en la jornada. Ahora será la Conmebol la encargada de analizar los reportes y determinar si corresponde abrir algún tipo de investigación o sanción por lo ocurrido en el estadio antioqueño.