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Controversia por los gastos “injustificados” de la JEP: “Parece agencia de viajes”

María Clara Posada reveló en Noticias RCN los viajes más polémicos y costosos que la JEP ha realizado.

Maritza Aristizábal

septiembre 24 de 2026
11:21 a. m.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha invertido 56.435 millones de pesos en 75 viajes internacionales entre 2020 y 2026, según reveló la senadora María Clara Posada en entrevista con Noticias RCN.

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Los destinos incluyen ciudades como Miami, Milán, Barcelona, París y Chicago, lo que ha generado cuestionamientos sobre la naturaleza de estas comisiones.

Los viajes que no cuadrarían: ¿Un ‘Euro Trip’?

La congresista explicó que, si bien algunos viajes podrían justificarse por visitas a organismos internacionales, ciertos destinos no coincidirían con las funciones propias de la jurisdicción.

Destacó particularmente un viaje de 14 días entre Ginebra, París y Ámsterdam, así como registros duplicados de uno mismo a Nueva York.

“¿Qué hacen los magistrados de la JEP en París? ¿Qué hacen en Chicago? ¿Qué hacen en Milán?”, cuestionó la senadora.

Según las cifras presentadas, la JEP les ha costado a los colombianos 3.8 billones de pesos desde su creación tras la firma del Acuerdo de Paz. De este monto, Posada señaló que los resultados serían limitados: 432 imputaciones que se traducen en 21 sentencias, de las cuales solo cuatro han quedado en firme.

¿La JEP ha cumplido a casi 10 años de su creación?

“De esas cuatro sentencias, solo una es contra las FARC (extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Las otras tres son contra miembros de la Fuerza Pública”, afirmó.

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La senadora también detalló otras partidas presupuestales que considera excesivas: 114 mil millones de pesos en arriendo de un edificio cuya construcción costó 20.000 millones de pesos, 40 mil millones de pesos en defensa jurídica para comparecientes de las FARC y una nómina de 404.000 millones de pesos, ocho veces más que el Ministerio de Justicia.

El miércoles 23 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron varios artículos relacionados con el Presupuesto General de la Nación 2027. Uno de los puntos que tuvo luz verde fue el recorte de 170 mil millones de pesos a la JEP.

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