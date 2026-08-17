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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 17 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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agosto 17 de 2026
03:49 p. m.
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  • Un campesino perdió su casa por el terremoto y ahora debe dormir en un galpón. Lo perdió casi todo cuando el sismo sacudió la vereda Jiguales, en Calima El Darién.
  • Mujer recorre Cali regalando chontaduro a rescatistas y voluntarios tras el terremoto.
  • Ahora, varios de los equipos de rescate comienzan a abandonar Pereira y emprenden el regreso a sus bases. No se trata del final de las labores de emergencia, sino de un cambio de etapa.
  • En medio de la tragedia también aparecen gestos de solidaridad. Es el caso de Ángel Novoa, un sobreviviente que hace apenas unos días estaba buscando ayuda para salir adelante y que hoy decidió convertirse en voluntario para acompañar a quienes atraviesan una situación similar.
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