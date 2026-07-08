Polémica en Venezuela por video de militares dentro de una vivienda destruida por los sismos

Los terremotos en La Guaira siguen generando consecuencias en Venezuela, no solo por el aumento de víctimas, sino también por la circulación de un video que ha provocado indignación.

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En las imágenes se observa a dos integrantes de la Guardia Nacional dentro de un apartamento destruido por los sismos, mientras un ciudadano los confronta y les exige abandonar el lugar.

¿Qué muestra el video de los guardias nacionales en un apartamento destruido?

De acuerdo con el material difundido, los dos militares ingresaron a una vivienda devastada por los terremotos. Durante la grabación, un hombre les reclama su presencia en el inmueble y cuestiona qué estaban haciendo allí.

En el mismo video, el ciudadano continúa su reclamo y les pide salir del apartamento. "Qué sinvergüenzura... ustedes no tienen nada que hacer aquí metidos", comentó en medio de los reclamos por la situación que se vive en el país.

Respeten la tragedia de los demás.

La denuncia se suma a otras situaciones reportadas después de los terremotos. Según la información conocida, además de los cuestionamientos por la falta de acción de la Guardia Nacional Bolivariana durante la emergencia, también han circulado varios videos en los que militares habrían ingresado a apartamentos destruidos para llevarse pertenencias ajenas.

¿Cuál es la situación tras los terremotos en Venezuela?

Los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio mantienen al país en una compleja situación. De acuerdo con los datos oficiales del régimen encabezado por Delcy Rodríguez, el balance reportado es de 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridos, mientras las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan.

A dos semanas de la tragedia, los socorristas han solicitado más personal y maquinaria pesada para acelerar la remoción de los escombros y aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida. Las zonas más afectadas por los movimientos telúricos son La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo, donde continúan las labores de atención a la emergencia.