CANAL RCN
Internacional

Polémica en Venezuela por video de militares dentro de una vivienda destruida por los sismos

Un video difundido tras los sismos muestra a dos militares dentro de una vivienda devastada mientras un ciudadano les exige salir y respetar las pertenencias de las víctimas.

Guardias Venezolanos en ruinas
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

julio 08 de 2026
08:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los terremotos en La Guaira siguen generando consecuencias en Venezuela, no solo por el aumento de víctimas, sino también por la circulación de un video que ha provocado indignación.

Aerolínea anunció retorno de vuelos entre España y Venezuela tras los terremotos
RELACIONADO

Aerolínea anunció retorno de vuelos entre España y Venezuela tras los terremotos

En las imágenes se observa a dos integrantes de la Guardia Nacional dentro de un apartamento destruido por los sismos, mientras un ciudadano los confronta y les exige abandonar el lugar.

¿Qué muestra el video de los guardias nacionales en un apartamento destruido?

De acuerdo con el material difundido, los dos militares ingresaron a una vivienda devastada por los terremotos. Durante la grabación, un hombre les reclama su presencia en el inmueble y cuestiona qué estaban haciendo allí.

En el mismo video, el ciudadano continúa su reclamo y les pide salir del apartamento. "Qué sinvergüenzura... ustedes no tienen nada que hacer aquí metidos", comentó en medio de los reclamos por la situación que se vive en el país.

Respeten la tragedia de los demás.

La denuncia se suma a otras situaciones reportadas después de los terremotos. Según la información conocida, además de los cuestionamientos por la falta de acción de la Guardia Nacional Bolivariana durante la emergencia, también han circulado varios videos en los que militares habrían ingresado a apartamentos destruidos para llevarse pertenencias ajenas.

¿Cuál es la situación tras los terremotos en Venezuela?

Los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio mantienen al país en una compleja situación. De acuerdo con los datos oficiales del régimen encabezado por Delcy Rodríguez, el balance reportado es de 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridos, mientras las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan.

A dos semanas de la tragedia, los socorristas han solicitado más personal y maquinaria pesada para acelerar la remoción de los escombros y aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida. Las zonas más afectadas por los movimientos telúricos son La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo, donde continúan las labores de atención a la emergencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

OTAN

Trump llega “muy enfadado” a la cumbre de la OTAN en Ankara

Estados Unidos

Vuelven las sanciones sobre el petróleo iraní tras ataques registrados en Ormuz

Nueva York

Columnas de rascacielos en Nueva York se doblaron y obligaron al cierre de varias calles: ¿qué pasó?

Otras Noticias

James Rodríguez

Hija de James Rodríguez es viral por su reacción tras la derrota de la Selección Colombia

La joven Salomé Rodríguez conmovió a cientos de internautas al viralizarse su reacción durante el partido de Colombia y Suiza.

Abuso sexual

La drogaron, robaron y violaron tras pasar por el Parque de los Hippies en Bogotá | + Testimonio

La víctima fue atacada en el barrio La Soledad después de pasar por la concurrida zona de Chapinero una madrugada.

Tour de Francia

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 5

Cuidado personal

¿Por qué en Colombia 27% más de la población masculina está usando fajas moldeadoras?

Educación

Crisis en reconocido colegio de Bogotá: deudas superan los $63.000 millones y Supersociedades investiga sus activos