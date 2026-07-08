Dólar vuelve a bajar en Colombia: así abrió la jornada este 8 de julio

El dólar mantiene su tendencia a la baja en Colombia. En la apertura de la jornada de este miércoles 8 de julio de 2026, la moneda estadounidense inició las negociaciones con un precio promedio de $3.322,13, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy fue fijada en $3.335,50.

Durante los primeros minutos de negociación, el comportamiento del mercado volvió a reflejar la fortaleza del peso colombiano frente a la divisa estadounidense, una tendencia que se ha consolidado durante las últimas semanas y que sigue siendo seguida de cerca por inversionistas, importadores y viajeros.

Así abrió el dólar en Colombia este 8 de julio

En la apertura de la sesión cambiaria, el precio promedio del dólar fue de $3.322,13, lo que representa una caída de $13,37 frente a la TRM vigente.

Durante los primeros movimientos del mercado se realizaron 7 transacciones por un monto cercano a US$1.750.000. Además, la divisa registró un precio mínimo de $3.321,25 y un máximo de $3.335, mostrando una jornada con variaciones moderadas en sus primeras operaciones.

La apertura confirma la tendencia descendente que ha mostrado el dólar en Colombia durante los últimos días, manteniéndose por debajo de los niveles registrados al cierre de la semana pasada.

Así se comporta el dólar frente a meses anteriores

La TRM para este miércoles quedó establecida en $3.335,50, cifra que representa una disminución de $15,18, equivalente al 0,45 %, frente al día anterior.

Si se compara con el mismo día de la semana pasada, el dólar registra una caída del 3,06 %, es decir, $105,33 menos. En comparación con hace un mes, la reducción alcanza el 7,04 %, equivalente a $252,59.

La tendencia también se mantiene al revisar el comportamiento anual. Desde el inicio de 2026, la moneda estadounidense acumula un descenso del 11,22 %, lo que representa $421,58 menos. Frente al mismo día del año anterior, la caída es aún mayor: 17,07 %, equivalente a $686,79.

Los analistas seguirán atentos al comportamiento del mercado durante la jornada para determinar si el dólar mantiene esta tendencia a la baja o presenta cambios conforme avance la sesión.