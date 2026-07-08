La drogaron, robaron y violaron tras pasar por el Parque de los Hippies en Bogotá | + Testimonio

Una fisioterapeuta de la comunidad LGBTI fue víctima de un aterrador ataque donde un hombre desconocido usó sustancias para drogarla, llevarla a su casa, robarla y abusar sexualmente de ella.

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Videos de cámaras de seguridad que ella misma recopiló evidencian el momento exacto en el que ingresan al conjunto y a su apartamento en barrio La Soledad, en Bogotá. Ella se encontraba en estado de indefensión.

La víctima, identificada relató que lo último que recuerda es haber salido de un bar en Chapinero un jueves en la madrugada, cerca de las 2:00 a.m., y haber caminado por el Parque de los Hippies, cerca de su casa.

Hasta ahí me acuerdo, yo no me acuerdo de absolutamente nada más.

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Detalles del aberrante caso de inseguridad en el Parque de los Hippies

Los videos de seguridad del edificio muestran a Camila siendo acompañada por un hombre de chaqueta verde y gorra, completamente desorientada.

En las imágenes se observa cómo casi cae al intentar abrir la puerta del conjunto residencial, tambalea al entrar al ascensor y avanza en automático hasta su apartamento.

Horas después, el mismo individuo sale solo, portando una maleta grande con las pertenencias de la víctima.

Cuando recobro el sentido me levanto supremamente alterada, supremamente desubicada y noto que no tengo correa puesta, que tengo el pantalón y la ropa interior a mitad de cola.

Al recuperar la consciencia, alrededor de las 10:00 a.m. descubrió que le faltaban dos celulares, un anillo con diamante destinado para su prometida, dinero y hasta el mercado.

Mujer fue violada en su propia casa tras ser drogada

Respecto al abuso del que fue víctima en su propia casa, explicó: "Me doy cuenta de que estoy sangrando y pues empiezo con un dolor muy profundo en el abdomen bajo, en la zona del vientre”.

Yo no tengo relaciones sexuales con hombres, entonces pues uno como mujer sabe cuándo algo está mal.

Según indicó, el médico que la atendió le explicó que las drogas que utilizan para estos casos solamente duran en el organismo pocas horas, dificultando su detección.

De acuerdo con el Consejo de Bogotá, existen al menos siete tipos de sustancias utilizadas por delincuentes para desorientar a sus víctimas. Las zonas más afectadas son Chapinero y Kennedy.

La mujer denunció la falta de respuesta institucional: "Me dijo, no se puede hacer nada, primero porque no hay una orden de captura. O sea, la Fiscalía quiere que yo me consiga básicamente el nombre de él".