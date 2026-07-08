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🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: siga en directo el recorrido de la etapa 5

Siga EN VIVO la etapa 5 del Tour de Francia 2026, con recorrido entre Lannemezan y Pau, clasificación general, favoritos y minuto a minuto de la jornada.

Noticias RCN

julio 08 de 2026
08:22 a. m.
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El Tour de Francia 2026 continúa este miércoles 8 de julio con la disputa de la quinta etapa, una jornada de 158,3 kilómetros entre Lannemezan y Pau.

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Aunque el recorrido atraviesa la zona de los pre Pirineos, el perfil es favorable para los velocistas y aparece como una de las últimas oportunidades para un embalaje masivo antes de que la carrera entre de lleno en la alta montaña.

La fracción también será clave para el noruego Torstein Træen, quien defenderá por primera vez el maillot amarillo luego de asumir el liderato tras la cuarta etapa. Salvo una fuga sorpresiva, los equipos de los principales sprinters buscarán controlar la carrera para definir al ganador en las calles de Pau.

Recorrido de la etapa 5 del Tour de Francia 2026

La quinta jornada presenta un trazado de 158,3 kilómetros con cerca de 1.600 metros de desnivel positivo, un perfil que, pese a algunos repechos, está catalogado como llano y favorece a los especialistas en velocidad.

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Los últimos cinco kilómetros tienen una ligera tendencia en descenso, un detalle que podría aumentar la velocidad del pelotón antes de la llegada a la Plaza de Verdun, en Pau. Si los equipos de los velocistas controlan los intentos de escapada, el desenlace apunta a resolverse en un sprint masivo.

Entre los grandes favoritos para quedarse con la victoria aparecen Jasper Philipsen, Tim Merlier, Olav Kooij, Biniam Girmay y Mads Pedersen, ganador de la cuarta etapa.

Clasificación general tras la etapa 4

Así marcha la clasificación general del Tour de Francia 2026 antes del inicio de la quinta fracción:

  1. Torstein Træen (Uno-X Mobility) – 13:02:46
  2. Sean Quinn (EF Education-EasyPost) – a 28 segundos
  3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) – a 3:50
  4. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) – a 7:53
  5. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – a 7:53
  6. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) – a 8:06
  7. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – a 8:16
  8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) – a 8:17
  9. Juan Ayuso (Lidl-Trek) – a 8:20
  10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) – a 8:41.

La expectativa estará puesta en conocer si el pelotón permite el éxito de una escapada o si, como anticipan los especialistas, la etapa se define en un embalaje que podría marcar la última gran oportunidad para los velocistas antes del inicio de las exigentes jornadas de montaña.

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