Descartan presencia de tirador activo en el Capitolio de EE.UU.

Luego de recibir una llamada de emergencia, desalojar el Capitolio y revisar las instalaciones, la Policía afirmó que no encontraron ningún agresor y nadie resultó herido tras los reportes de un posible tirador activo en el complejo.

El portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, Hugh Carew, indicó que "llegó una llamada por un tirador activo. Parece ser un error. No hubo heridos ni se localizó al tirador".

El Senado está en receso y la mayoría de los legisladores no estaban en sus oficinas, sin embargo, hay personal administrativo, trabajadores de cafeterías, seguridad y mantenimiento.

"La Policía del Capitolio está lista para preparar los edificios de oficinas del Senado para el reingreso. No hay ninguna amenaza activa en este momento", escribieron las autoridades en redes sociales.

4:17 pm: USCP is standing by to prepare the Senate office buildings for re-entry. There is no active threat at this time.

La Policía respondió en la tarde de este miércoles una llamada de emergencia que informó de un posible tirador activo en el Capitolio por lo que instó a la gente dentro de los edificios de oficinas del Senado a refugiarse.

"Si usted se encuentra dentro de los edificios del Senado, todo el mundo en el interior debe refugiarse en su lugar ya que se reportó un posible tirador activo. Cabe señalar que no tenemos ningún informe confirmado de disparos", dijo la Policía en redes sociales.

