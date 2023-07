Senador republicano se quedó paralizado durante una conferencia de prensa

Mitch McConnell, senador republicano de 81 años, acudió a una conferencia de prensa en el Capitolio para hablar sobre la cooperación bipartidista en un proyecto de ley de financiación masiva de la defensa, en medio del discurso, el congresista se congeló por al menos 21 segundos frente al micrófono.

Sus colegas se acercaron a preguntarle si se sentía bien y lo ayudaron a ponerse a un lado.

"¿Estás bien, Mitch ? ¿Algo más que quieras decir o deberíamos regresar a tu oficina?", fueron las preguntas del senador John Barrasso, antes de que McConnell se diera la vuelta y se fuera.

Mitch McConnell was escorted away after the 81-year-old US Senate Republican leader abruptly stopped speaking during a press conference https://t.co/X3E8nSbhoO pic.twitter.com/E4IDU5t5dQ