160 millones de personas están en riesgo por tormenta de nieve que amenaza con cubrir los Estados Unidos

Meteorólogos en todo el país advierten que "los próximos 10 días de invierno serán los peores” de los últimos 40 años y muchas personas podrían tener problemas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 24 de 2026
07:05 a. m.
El meteorólogo Ryan Maue lanzó una advertencia que ha paralizado al país: "Los próximos 10 días de invierno serán los peores en 40 años en Estados Unidos".

Esta declaración se suma a la alerta del Servicio Meteorológico Nacional, que prevé una "acumulación catastrófica de hielo" capaz de generar "cortes de energía prolongados, daños extensos a los árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables".

La magnitud del fenómeno es masiva, amenazando con afectar zonas donde habitan cerca de 160 millones de personas. Ante la inminencia de esta ola ártica, que se desplaza desde la costa de California para cubrir el centro del país —incluyendo las Montañas Rocosas y las Llanuras—, varios estados ya han declarado el estado de emergencia.

Caos en la movilidad y frío extremo:

El impacto en la movilidad ya es evidente. Según el rastreador Flightaware, más de 6.000 vuelos programados para el fin de semana han sido cancelados, con una afectación significativa en estados como Texas. Los expertos instan a la población a prepararse para temperaturas que caerán por debajo de los -18 ºC.

Ryan Maue pidió a la ciudadanía tomar medidas preventivas urgentes: "Piensen adónde pueden ir, qué pueden hacer y quién necesita aún más ayuda para sobrevivir la próxima semana. No es una exageración ni una broma".

Tormentas de nieve han empeorado los últimos 20 años ¿a qué se debe?

El origen de este fenómeno extremo radica en el vórtice polar, una masa de aire que normalmente se confina al Polo Norte, pero que se está desplazando hacia el sur. Aunque los científicos advierten que no se deben hacer vínculos simplistas con el cambio climático de origen humano, señalan que estas tormentas han aumentado en los últimos 20 años. Una teoría apunta a que el calentamiento acelerado del Ártico contribuye a que este vórtice se extienda sobre América del Norte.

Mientras, el presidente Donald Trump aprovechó la situación para cuestionar la ciencia climática a través de su plataforma Truth Social: "Se espera una ola de frío récord que azote 40 estados. Rara vez se ha visto algo así. ¿Podrían los insurrectos ambientales explicar, por favor, qué pasó con el calentamiento global?".

