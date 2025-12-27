¿Qué pasará con los pasajeros que compraron tiquetes y tienen sus vuelos paralizados en EE. UU. por la tormenta invernal?

En medio de una de las temporadas de viaje más concurridas del año, una tormenta invernal severa, acompañada de fuertes nevadas y temperaturas bajas, obligó a las aerolíneas en Estados Unidos a cancelar y retrasar miles de vuelos, afectando a millones de pasajeros que intentaban retomar sus actividades tras las celebraciones.

Paralizan vuelos en Estados Unidos por ola invernal

Las aerolíneas cancelaron alrededor de 1.500 vuelos en Estados Unidos, justo cuando el volumen de viajeros aumenta por el cierre de la temporada navideña.

La situación se presentó en medio de advertencias por una tormenta invernal severa y pronósticos de intensas nevadas en amplias zonas del Medio Oeste y del noreste del país.

De acuerdo con el sitio especializado FlightAware, se llegaron a cancelar al menos 1.490 vuelos y otros 5.900 registraban retrasos.

Los aeropuertos de Nueva York y Chicago figuraron entre los más golpeados por el temporal. Solo en el área de Nueva York se reportaron cerca de 850 cancelaciones de vuelos, lo que generó congestión, reprogramaciones y una alta incertidumbre entre los pasajeros que ya tenían tiquetes comprados y planes definidos para regresar a casa.

El deterioro de las condiciones meteorológicas no se limitó al tráfico aéreo. Más de 40 millones de estadounidenses permanecían bajo avisos de tormenta de nieve o alertas climáticas un día después de Navidad.

Las advertencias se extendieron por varios estados del noreste, incluidos Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como por partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

¿Seguirá la tormenta invernal en Estados Unidos?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que las nevadas se concentrarían inicialmente en la región superior de los Grandes Lagos y que posteriormente se desplazarían hacia el noreste.

En ese contexto, la entidad lanzó una advertencia clara para quienes regresaban de vacaciones: “Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones”.

Ante este panorama, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció la emisión de una advertencia de tormenta invernal y confirmó el despliegue de equipos municipales para la limpieza y el despeje de las vías.

Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público.

En California, alrededor de 30 millones de personas se encontraban bajo alertas por inundaciones o tormentas, luego de que un río atmosférico provocara lluvias intensas y un fuerte diluvio durante la semana.

Las precipitaciones y las inundaciones asociadas obligaron al cierre del aeropuerto de Santa Bárbara, ubicado al noroeste de Los Ángeles.

¿Qué pasará con los pasajeros que compraron tiquetes y tienen sus vuelos paralizados?

El impacto combinado de nevadas, frío extremo, lluvias intensas e inundaciones mantiene en vilo a millones de personas.

Para quienes compraron vuelos y planeaban regresar tras las festividades, el panorama sigue siendo incierto, con cancelaciones, retrasos y alertas climáticas activas que continúan alterando uno de los periodos de mayor movilidad del año.