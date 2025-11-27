CANAL RCN
Internacional

250 desaparecidos y 65 muertos: nuevo balance sobre el incendio en complejo de apartamentos en Hong Kong

Las autoridades investigan qué pudo haber provocado el incendio. Hay tres personas capturadas por posible negligencia.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

noviembre 27 de 2025
09:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Más de 250 personas seguían desaparecidas el jueves, 27 de noviembre, mientras los bomberos de Hong Kong adelantaban labores de búsqueda en el complejo residencial Wang Fuk Court, donde un incendio de enormes proporciones dejó 65 muertos y 70 heridos, según el balance más reciente del gobierno.

El fuego, aún visible desde algunas ventanas 24 horas después de haberse iniciado, redujo a estructuras carbonizadas buena parte de esta urbanización de ocho torres y 2.000 apartamentos, en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad.

El siniestro comenzó la tarde del miércoles en los andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos, instalados por obras de reparación. Según Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, la temperatura en el lugar era “muy alta” y las llamas probablemente se propagaron “de un edificio a otro debido al viento y a las cenizas”.

En imágenes: así fue la explosión registrada en un bar de Madrid que deja numerosos heridos
RELACIONADO

En imágenes: así fue la explosión registrada en un bar de Madrid que deja numerosos heridos

Autoridades siguen en la zona y los locales han tratado de ayudar:

A pesar de que el incendio fue totalmente extinguido en cuatro torres y permanece “bajo control” en otras tres, los rescatistas siguen encontrando dificultades para ayudar a quienes piden auxilio. “Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar… pero seguimos intentándolo”, lamentó Chan.

En medio del caos, varios residentes denunciaron que las alarmas no sonaron. Suen, uno de los habitantes, relató para la agencia AFP que tuvo que ir puerta por puerta para advertir a sus vecinos: “Tocar el timbre, llamar a las puertas, alertar a los vecinos, decirles que se marcharan… así era la situación. El fuego se propagó muy rápidamente”. Entre las víctimas confirmadas figura un bombero de 37 años, hallado con quemaduras en el rostro tras perder contacto con su equipo.

La dimensión de la tragedia ha movilizado a la ciudadanía. Multitudes se congregaron en calles y espacios públicos para organizar ayudas para los afectados y equipos de emergencia. “Es realmente conmovedor. El espíritu de los habitantes de Hong Kong es que, cuando alguien tiene problemas, todos le prestan su apoyo”, expresó Stone Ngai, de 38 años, que coordinaba uno de los puestos improvisados de asistencia.

VIDEO | Perro fue rescatado de las llamas por bomberos en medio de una emergencia en Medellín
RELACIONADO

VIDEO | Perro fue rescatado de las llamas por bomberos en medio de una emergencia en Medellín

De momento, hay tres personas capturadas por posible negligencia:

Las autoridades han abierto múltiples líneas de investigación. La policía detuvo a tres hombres sospechosos de dejar negligentemente envoltorios de espuma en la zona en obras, mientras que el organismo anticorrupción inició una pesquisa sobre las renovaciones en curso en el complejo.

El jefe ejecutivo, John Lee, anunció inspecciones inmediatas en todas las urbanizaciones donde se realicen remodelaciones importantes. Horas antes, el propio Lee había reconocido que 279 personas estaban desaparecidas, aunque los bomberos confirmaron luego haber contactado a algunas de ellas.

Los incendios mortales fueron durante años una tragedia recurrente en los barrios más pobres de Hong Kong. Aunque las medidas de seguridad reforzadas en las últimas décadas habían reducido notablemente su frecuencia, el desastre en Wang Fuk Court reabre viejas heridas en una ciudad que aún observa, con angustia, cómo caen restos carbonizados de los andamios que cubrían estos rascacielos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tiroteo en Estados Unidos

¿Quién es Rahmanullah Lakanwal, sospechoso de disparar contra dos soldados cerca de la Casa Blanca?

Miss Universo

Copropietario de Miss Universo se vio envuelto en otra polémica: lo señalan por tráfico de droga y armas

Venezuela

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Otras Noticias

CNE

CNE sanciona campaña presidencial del Pacto Histórico por superar topes y recibir financiación indebida

Las medidas disciplinarias recaen sobre Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora.

Selección de Portugal

🔴EN VIVO🔴 Portugal vs. Austria, final del Mundial sub-17: vea el partido en directo

Vea aquí en vivo y en directo la final del Mundial sub-17 entre Portugal y Austria. Este jueves 27 de noviembre.

Artistas

Giovanny Ayala envió doloroso mensaje e hizo petición a los captores de su hijo, esto dijo

Dólar

Dólar sigue cayendo en Colombia: así está su precio hoy este jueves 27 de noviembre

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos