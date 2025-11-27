250 desaparecidos y 65 muertos: nuevo balance sobre el incendio en complejo de apartamentos en Hong Kong

Más de 250 personas seguían desaparecidas el jueves, 27 de noviembre, mientras los bomberos de Hong Kong adelantaban labores de búsqueda en el complejo residencial Wang Fuk Court, donde un incendio de enormes proporciones dejó 65 muertos y 70 heridos, según el balance más reciente del gobierno.

El fuego, aún visible desde algunas ventanas 24 horas después de haberse iniciado, redujo a estructuras carbonizadas buena parte de esta urbanización de ocho torres y 2.000 apartamentos, en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad.

El siniestro comenzó la tarde del miércoles en los andamios de bambú que rodeaban los edificios de 31 pisos, instalados por obras de reparación. Según Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, la temperatura en el lugar era “muy alta” y las llamas probablemente se propagaron “de un edificio a otro debido al viento y a las cenizas”.

Autoridades siguen en la zona y los locales han tratado de ayudar:

A pesar de que el incendio fue totalmente extinguido en cuatro torres y permanece “bajo control” en otras tres, los rescatistas siguen encontrando dificultades para ayudar a quienes piden auxilio. “Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar… pero seguimos intentándolo”, lamentó Chan.

En medio del caos, varios residentes denunciaron que las alarmas no sonaron. Suen, uno de los habitantes, relató para la agencia AFP que tuvo que ir puerta por puerta para advertir a sus vecinos: “Tocar el timbre, llamar a las puertas, alertar a los vecinos, decirles que se marcharan… así era la situación. El fuego se propagó muy rápidamente”. Entre las víctimas confirmadas figura un bombero de 37 años, hallado con quemaduras en el rostro tras perder contacto con su equipo.

La dimensión de la tragedia ha movilizado a la ciudadanía. Multitudes se congregaron en calles y espacios públicos para organizar ayudas para los afectados y equipos de emergencia. “Es realmente conmovedor. El espíritu de los habitantes de Hong Kong es que, cuando alguien tiene problemas, todos le prestan su apoyo”, expresó Stone Ngai, de 38 años, que coordinaba uno de los puestos improvisados de asistencia.

De momento, hay tres personas capturadas por posible negligencia:

Las autoridades han abierto múltiples líneas de investigación. La policía detuvo a tres hombres sospechosos de dejar negligentemente envoltorios de espuma en la zona en obras, mientras que el organismo anticorrupción inició una pesquisa sobre las renovaciones en curso en el complejo.

El jefe ejecutivo, John Lee, anunció inspecciones inmediatas en todas las urbanizaciones donde se realicen remodelaciones importantes. Horas antes, el propio Lee había reconocido que 279 personas estaban desaparecidas, aunque los bomberos confirmaron luego haber contactado a algunas de ellas.

Los incendios mortales fueron durante años una tragedia recurrente en los barrios más pobres de Hong Kong. Aunque las medidas de seguridad reforzadas en las últimas décadas habían reducido notablemente su frecuencia, el desastre en Wang Fuk Court reabre viejas heridas en una ciudad que aún observa, con angustia, cómo caen restos carbonizados de los andamios que cubrían estos rascacielos.