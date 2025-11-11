CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Perro fue rescatado de las llamas por bomberos en medio de una emergencia en Medellín

El incendio se registró en un local comercial del barrio Villanueva, en el centro de la ciudad de Medellín.

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
12:25 p. m.
Un incendio registrado en un local comercial del barrio Villanueva, en el centro de Medellín, provocó la movilización de los organismos de emergencia luego de que una cámara del sistema de seguridad del 123 detectara la presencia de humo.

Gracias a la pronta reacción, fue posible controlar el fuego y rescatar a un perro que permanecía atrapado dentro del establecimiento, rodeado por el humo y el calor.

Se registró un voraz incendio en un local del centro de Medellín

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, confirmó que la alerta fue recibida a través del sistema de videovigilancia:

Gracias a una alerta temprana del sistema de cámaras del 123 logramos detectar un incendio en un local comercial del barrio Villanueva, en el centro de la ciudad de Medellín. De inmediato activamos a nuestros organismos de emergencia y en cuestión de minutos la Policía hizo presencia y el cuerpo oficial de bomberos controló la situación.

Perro fue rescatado de un incendio en Medellín

En las grabaciones del hecho se observa el momento en que los bomberos llegan al sitio y, con herramientas, logran abrir la puerta del establecimiento.

Al ingresar, los rescatistas encuentran a un perro tirado en el suelo, aparentemente inconsciente. Entre varios intentan reanimarlo, moviéndolo suavemente y verificando si respiraba, pero el animal no respondía.

Los bomberos decidieron suministrarle oxígeno y permanecieron junto a él durante varios minutos. El perro no reaccionaba y todo parecía indicar que había inhalado demasiado humo.

Sin embargo, en medio del silencio, uno de los rescatistas notó un leve movimiento. En cuestión de segundos, el animal empezó a respirar con dificultad y luego intentó levantarse.

¿Qué pasó con el perro que fue rescatado de un incendio en Medellín?

El perro, tras ser estabilizado, fue entregado a su dueña en buenas condiciones.

El secretario aseguró que el caso es una muestra del funcionamiento de la red de videovigilancia y de la capacidad de respuesta ante emergencias.

Seguiremos fortaleciendo nuestro sistema de videovigilancia, la capacidad de reacción del 123 y la articulación tanto con Policía como con Bomberos y todas las entidades adscritas a nuestro sistema de emergencias porque Medellín es una ciudad que cuida, pero que también actúa con autoridad, con solidaridad y con responsabilidad ante cualquier situación en la que algún ser vivo lo requiera.

