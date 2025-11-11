VIDEO | Perro fue rescatado de las llamas por bomberos en medio de una emergencia en Medellín

Un incendio registrado en un local comercial del barrio Villanueva, en el centro de Medellín, provocó la movilización de los organismos de emergencia luego de que una cámara del sistema de seguridad del 123 detectara la presencia de humo.

Gracias a la pronta reacción, fue posible controlar el fuego y rescatar a un perro que permanecía atrapado dentro del establecimiento, rodeado por el humo y el calor.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, confirmó que la alerta fue recibida a través del sistema de videovigilancia:

Gracias a una alerta temprana del sistema de cámaras del 123 logramos detectar un incendio en un local comercial del barrio Villanueva, en el centro de la ciudad de Medellín. De inmediato activamos a nuestros organismos de emergencia y en cuestión de minutos la Policía hizo presencia y el cuerpo oficial de bomberos controló la situación.

En las grabaciones del hecho se observa el momento en que los bomberos llegan al sitio y, con herramientas, logran abrir la puerta del establecimiento.

Al ingresar, los rescatistas encuentran a un perro tirado en el suelo, aparentemente inconsciente. Entre varios intentan reanimarlo, moviéndolo suavemente y verificando si respiraba, pero el animal no respondía.

Los bomberos decidieron suministrarle oxígeno y permanecieron junto a él durante varios minutos. El perro no reaccionaba y todo parecía indicar que había inhalado demasiado humo.

Sin embargo, en medio del silencio, uno de los rescatistas notó un leve movimiento. En cuestión de segundos, el animal empezó a respirar con dificultad y luego intentó levantarse.

El perro, tras ser estabilizado, fue entregado a su dueña en buenas condiciones.

El secretario aseguró que el caso es una muestra del funcionamiento de la red de videovigilancia y de la capacidad de respuesta ante emergencias.