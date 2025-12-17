Falleció actriz tras ser atropellada mientras cruzaba una calle en Nueva York

La actriz estadounidense Wenne Alton Davis, de 60 años, falleció tras ser atropellada por un vehículo en Midtown Manhattan, según confirmaron las autoridades.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento?

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p. m., en la intersección de West 53rd Street y Broadway, cuando un Cadillac XT6 modelo 2023 realizaba un giro a la izquierda y la embistió mientras cruzaba la calle.

Davis sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue trasladada de urgencia al hospital Mount Sinai West, donde posteriormente fue declarada muerta. El conductor del vehículo, un hombre de 61 años, permaneció en el lugar del accidente y no resultó herido.

¿Qué dicen las autoridades?

La Policía de Nueva York informó que no se han realizado arrestos hasta el momento y que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.

¿Quién era Wenne Alton Davis?

Nacida el 18 de octubre de 1965 en Durham, Carolina del Norte, Davis se mudó a Nueva York hace más de tres décadas. Inició su carrera en el monólogo cómico y más adelante se consolidó en la televisión.

A lo largo de su trayectoria participó en reconocidas producciones como Girls5eva (2022), The Marvelous Mrs. Maisel (2023), Rescue Me (2009), Blindspot (2019) y New Amsterdam (2019), entre otras.

Además de su labor artística, trabajó en el área de seguridad del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, manteniendo un estrecho vínculo con la ciudad y su comunidad de amigos y colegas.