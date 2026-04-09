Así será la operación de rescate de los astronautas de Artemis II en manos de la colombiana Liliana Villarreal

Liliana Villarreal, ingeniera colombiana, oriunda de Cartagena, estará al frente de una de las operaciones más complejas de la misión Artemis II: la recuperación de la cápsula Orión y sus cuatro tripulantes tras su amerizaje en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego.

El procedimiento está programado para las 19:07 horas del viernes, culminando diez días de travesía espacial.

Villarreal, quien llegó a Florida a los 10 años y forma parte de la NASA desde 2017, ha preparado durante meses esta operación milimétrica.

"Los equipos van a estabilizar a Orión antes de que la tripulación salga de la cápsula al mar abierto", explicó la ingeniera durante la presentación del protocolo de recuperación.

Los desafíos de la colombiana que rescatará a los cuatro astronautas

El retorno de la cápsula presenta desafíos técnicos significativos. La nave deberá reducir su velocidad desde aproximadamente 40,000 kilómetros por hora utilizando la presión atmosférica, proceso que generará temperaturas superiores a los 1,500 grados centígrados.

Un escudo térmico protegerá a los astronautas, quienes observarán destellos de plasma caliente a través de las ventanas.

Durante el ingreso a la órbita terrestre, los tripulantes estarán sometidos a fuerzas de gravedad que pueden variar entre cuatro y siete veces su propio peso, dependiendo del ángulo de entrada.

Paso a paso del plan de rescate de los astronautas del Artemis II

El protocolo de recuperación contempla que los buzos instalarán una balsa inflable llamada ‘Porsche delantero’ debajo de la escotilla lateral de Orión para facilitar la extracción de los astronautas.

Dos helicópteros se encargarán de recuperar a la tripulación, utilizando una técnica similar a las misiones Apollo de hace más de 50 años.

Tras desacelerar mediante varios paracaídas, la cápsula impactará el agua a aproximadamente 27 kilómetros por hora.

Los astronautas serán trasladados al buque donde recibirán evaluación médica en un compartimiento especializado antes de ser transportados en helicóptero de regreso a tierra firme.

Villarreal estará a cargo del proceso tanto en condiciones normales como ante cualquier contingencia, junto a equipos de la Marina de Estados Unidos con quienes ha realizado múltiples simulaciones de recuperación.

Otros colombianos también participan en Artemis II son: Iván Ramírez, ingeniero analista de Boeing que apoyó la revisión del sistema de propulsión del cohete SLS, y Hailey Polo, parte del equipo que desarrolló uno de los satélites transportados. Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial caleña y directora de vuelo de la NASA, representa la presencia colombiana en la agencia espacial estadounidense.