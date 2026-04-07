Paso a paso del aterrizaje: así será el asombroso regreso de los astronautas del Artemis II

La misión Artemis II de la NASA inició su regreso a la Tierra tras recorrer más de 400.000 kilómetros en el espacio, en lo que representa uno de los hitos más significativos de la exploración espacial reciente.

Los cuatro tripulantes a bordo de la cápsula Orion se preparan para un descenso que pondrá a prueba la tecnología más avanzada en sistemas de protección y frenado aeroespacial.

Durante su retorno, la cápsula Orion alcanzará una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. El diseño de la misión aprovecha tanto la gravedad lunar como el campo gravitacional terrestre para optimizar la trayectoria de regreso.

Cuando la nave se encuentre a 122 kilómetros sobre la superficie del planeta, la tripulación comenzará a experimentar los primeros efectos de la atmósfera terrestre.

La parte más difícil del regreso de los astronautas del Artemis II a la Tierra

La fase más crítica del descenso ocurrirá cuando el plasma sobrecalentado comience a acumularse alrededor de la nave espacial debido a la fricción atmosférica.

En cuestión de segundos, Orion experimentará temperaturas de aproximadamente 1.650 grados Celsius, equivalentes a la temperatura necesaria para fundir hierro puro.

Durante este proceso, las comunicaciones quedarán temporalmente bloqueadas mientras el escudo térmico del módulo protege a los astronautas del calor extremo de la reentrada.

El complejo sistema de frenado combina un área de protección térmica con 11 paracaídas que se desplegarán en secuencia. A una altitud de 7.600 metros, dos paracaídas de frenado reducirán la velocidad de la cápsula a 494 kilómetros por hora.

Posteriormente, a los 2.895 metros, se desplegarán tres paracaídas adicionales que activarán los tres paracaídas principales, disminuyendo la velocidad primero a 209 kilómetros por hora y finalmente a 27 kilómetros por hora.

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Así aterrizaría la cápsula Orion al pasar la fase crítica

El módulo de la tripulación está diseñado para aterrizar en posición vertical, aunque también puede caer boca abajo o de lado.

Una vez en el agua, un sistema de cinco bolsas de aire de color naranja se inflarán alrededor de la parte superior de la nave espacial, girando la cápsula hasta colocarla en posición vertical.

La llegada está programada para el próximo viernes 10 de abril sobre las 7 de la noche en aguas del Pacífico, frente a las costas de California.

El rescate en el mar será una operación conjunta liderada por la NASA y la Marina de los Estados Unidos, que esperarán a bordo de un barco especialmente equipado para recuperar a los cuatro tripulantes y asegurar la cápsula Orion.