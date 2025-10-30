CANAL RCN
Internacional

A su paso por el Caribe, huracán Melissa deja daños millonarios y 32 fallecidos

Melissa fue catalogado como el “peor huracán atlántico del siglo”. Autoridades siguen contando víctimas en países como Jamaica, Cuba, República Dominicana y Haití.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
11:48 a. m.
Melissa, catalogado como el “peor huracán atlántico del siglo” dejó a su paso por el Caribe daños millonarios y un saldo de al menos 32 personas fallecidas, entre la tarde del martes, 28 de octubre, y la noche de este miércoles, 29.

En Jamaica, de acuerdo con las autoridades locales, deja cuatro víctimas fatales, la red de Internet y telefonía caídas y daños a la infraestructura que llevaron al primer ministro, Andrew Holness, a declarar el país como “zona catastrófica”, luego de que el Huracán golpeara la isla por el suroeste, en la localidad de Black River.

A Cuba llegó reducido, en categoría 3 de la escala de Saffir Simpson, pero aún así, el presidente Miguel Díaz-Canel, habló de "daños cuantiosos", sobre todo en áreas rurales y montañosas, en dónde se registraron desbordamientos de tierra e inundaciones durante la madrugada.

Aún en la isla no hay un balance oficial sobre el número de muertos o damnificados, pero, se sabe que Melissa generó cuatro perdidas en Panamá, una en República Dominicana y 23 en Haití, en donde también hay 17 heridos, 13 personas desaparecidas y 13.000 desplazados.

¿Hacia dónde se dirige el Huracán?

El jueves, Melissa avanza lentamente hacia las Bermudas, aunque debilitado, de acuerdo con las autoridades locales. De hecho, se espera que alcance este territorio británico de ultramar como un huracán de categoría uno.

Se espera, también, que alcance Bahamas en horas de la noche, pero el Gobierno decidió suspender la alarma que, hasta hace algunas horas, se mantenía en la zona centro y sureste del país.

Melissa ya no tiene influencia alguna sobre Colombia:

En las primeras horas del jueves, la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (MTACT) emitió un reporte en el que informa “que el huracán Melissa ya no tiene influencia sobre el territorio colombiano”.

Y, por tanto, se declaró “el cierre del monitoreo a este sistema para todos los departamentos del Caribe colombiano y áreas marítimas del país”.

