Impactantes videos del fuerte huracán Melissa en Jamaica: daños catastróficos

El Caribe enfrenta uno de los episodios más devastadores de los últimos años. Impactantes videos de la llegada del fuerte huracán Melissa en Jamaica circulan en redes sociales y medios internacionales, mostrando escenas de caos absoluto: calles inundadas, viviendas destruidas y comunidades enteras incomunicadas.

El fenómeno, catalogado como categoría 5, tocó tierra con vientos de hasta 298 km/h, dejando una estela de destrucción a su paso.

¿Cómo afectó el huracán Melissa a Jamaica?

Las primeras imágenes procedentes de St. Elizabeth, Clarendon y St. Thomas revelan la magnitud del desastre.

Techos arrancados, árboles derribados y vehículos arrastrados por la corriente son parte del panorama que vive la isla. En varios sectores, los ríos se desbordaron, transformando las carreteras en torrentes imposibles de transitar.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos confirmó que Melissa es uno de los huracanes más intensos registrados en la historia reciente del Caribe.

Su paso por Jamaica ha causado apagones generalizados, caída de redes de comunicación y daños graves en la infraestructura eléctrica y vial. Los meteorólogos advierten que las lluvias continuarán durante las próximas horas, elevando el riesgo de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Medidas de emergencia tras el huracán Melissa

Las autoridades locales declararon estado de emergencia en varias parroquias. Se han habilitado refugios para miles de familias que lo perdieron todo y se desplegaron equipos de rescate en las zonas más afectadas.

Los videos compartidos por residentes muestran la crudeza del impacto: comunidades enteras bajo el agua y personas buscando resguardo mientras los vientos arrasan todo a su alrededor.

Las máximas autoridades de Jamaica pidieron a la población mantenerse bajo resguardo y evitar desplazamientos innecesarios.

En tanto, organismos internacionales ya preparan el envío de ayuda humanitaria ante lo que se perfila como una de las mayores catástrofes naturales en la historia reciente del país.

El mundo observa con preocupación cómo impactantes videos de la llegada del fuerte huracán Melissa en Jamaica revelan la magnitud del desastre y la urgente necesidad de apoyo internacional para la isla caribeña.