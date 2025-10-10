Estudiante hace historia tras lograr puntaje perfecto en el ICFES 2025: ¿De qué colegio es?

En el municipio de Fosca, al oriente de Cundinamarca, un joven de 17 años se convirtió en orgullo nacional tras alcanzar una hazaña académica sin precedentes.

Samuel Huertas Moreno, estudiante del colegio María Medina, obtuvo 500 puntos sobre 500 en las pruebas Saber 11 del ICFES, un resultado perfecto que lo ubica entre los mejores del país y marca un hito en la historia educativa de Colombia.

El logro de Samuel fue celebrado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien destacó el impacto que este resultado tiene en la consolidación del departamento como referente nacional en calidad educativa.

“Este resultado no es producto del azar. Detrás hay un colegio con un modelo pedagógico sólido, docentes comprometidos, familias que acompañan y jóvenes con propósito. En Cundinamarca estamos demostrando que la educación de calidad sí es posible”, señaló el mandatario.

Foto: Gobernación Cundinamarca

Un modelo educativo que impulsa el talento

El colegio María Medina, institución a la que pertenece el joven, tiene un alto rendimiento académico en los últimos años. Su enfoque combina acompañamiento personalizado, uso de tecnologías innovadoras y fortalecimiento del pensamiento crítico, factores que han permitido a sus estudiantes destacarse a nivel nacional.

La secretaria de Educación departamental, Genny Milena Padilla, también celebró el resultado y afirmó que “estos logros demuestran que el esfuerzo, la constancia y la pasión por aprender siempre dan frutos”.

Cundinamarca, ejemplo de calidad educativa

Este triunfo se suma al desempeño general del departamento, que el año pasado ocupó el cuarto lugar nacional en las pruebas Saber 11.

Así las cosas, el caso de Samuel Huertas Moreno no solo representa un motivo de orgullo para su familia y su colegio, sino también una inspiración para miles de estudiantes colombianos que sueñan con alcanzar la excelencia académica.

¿Cómo revisar los resultados del ICFES 2025?

Los estudiantes deben ingresar al sitio oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (www.icfes.gov.co), seleccionar la opción “Consulta de resultados”, elegir el tipo de examen (Saber 11, Pre Saber o Validación), y digitar su número de documento y fecha de nacimiento.

Una vez dentro, podrán descargar el informe detallado con sus puntajes en cada área evaluada y el resultado global.