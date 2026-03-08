Operación militar en Mallama, Nariño, deja tres presuntos guerrilleros muertos

Una operación militar desarrollada en el departamento de Nariño dejó como saldo preliminar la muerte de al menos tres presuntos integrantes del frente ‘Comuneros del Sur’, tras enfrentamientos con tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Mallama.

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Alias Lalo habría muerto en operación militar

Los combates se registraron en la vereda Betania, donde unidades militares adelantaban operaciones contra estructuras armadas ilegales que tienen presencia en esta región del país.

De acuerdo con información preliminar conocida tras la operación, entre los fallecidos se encuentra alias Lalo o ‘Pedro’, señalado integrante de la delegación de ‘Comuneros del Sur’ que participaba en los diálogos de paz con el Gobierno nacional.

Junto a él también habrían muerto su hijo y uno de sus escoltas durante los enfrentamientos con las fuerzas militares.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial definitivo sobre las identidades de los fallecidos ni sobre el número exacto de bajas registradas en la operación.

Balance de operación militar en Nariño

Las primeras versiones indican además que la compañera sentimental de ‘Lalo’ habría resultado herida en medio de los enfrentamientos.

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Sin embargo, no se han conocido detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el centro asistencial al que habría sido trasladada para recibir atención médica.

Las autoridades continúan verificando la información recopilada en el lugar de los hechos para establecer plenamente las circunstancias de la operación militar.