Brasil acude a las urnas para elecciones presidenciales y legislativas: Lula vs Bolsonaro

Más de 154 millones de brasileños están convocados a las urnas este domingo para definir su próximo presidente, a sus gobernadores, senadores y diputados para el periodo 2027-2031, y en el caso de los senadores, hasta el 2035. La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. (hora local).

Aunque son 12 los candidatos a la Presidencia, la atención está concentrada en dos nombres: el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

También está en juego la relación con Estados Unidos en medio de las tensiones comerciales y de mayor intervención de Washington en los asuntos de la región.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta el 25 de octubre.

Así fue el cierre de campaña de Lula y Bolsonaro

Con multitudinarias caravanas los dos principales candidatos a la Presidencia cerraron sus campañas a la primera vuelta. Los dos estuvieron en Sao Paulo.

Lula, líder de izquierda y quien busca su cuarto mandato, habló de la soberanía como foco principal, esto en contra de cualquier interferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que este domingo es una elección entre "la democracia y la barbarie".

Entre tanto, Bolsonaro, líder de la derecha, en un desfile con decenas de motos, pronosticó que tendrá una victoria en primera vuelta. Dijo que su país quiere un cambio.

Según las encuestas, ninguno de los candidatos alcanzaría los votos suficientes para ser elegido en primera vuelta.