Facebook presenta Forum, una herramienta que revolucionará la experiencia del usuario

El pasado martes 29 de septiembre, la plataforma Facebook dio a conocer cómo funciona la herramienta de Forum, la cual busca revolucionar la experiencia de los usuarios.

Dicho por la compañía, Forum tiene como propósito explorar los grupos: “Los reúne en un solo lugar para que puedas ver las novedades y participar en las conversaciones que interesan”.

¿Cómo funciona Forum?

Básicamente, pretende que los usuarios conecten fácilmente en grupos donde puedan compartir sus gustos e interactuar con otras cuentas. Facebook señaló que es una forma de crear comunidades y consolidarlas.

Forum comenzó sus pruebas piloto en mayo de 2026 y finalmente está al acceso del público, aunque solamente para los usuarios de Estados Unidos, ya sea con dispositivos iOS o Android.

Disponible solo en EE. UU.

Al descargar la aplicación, solo basta con ingresar en la cuenta y la interfaz guiará al usuario. Gracias a la respuesta de preguntas, publicaciones sobre experiencias personales, consejos o conversaciones, la plataforma va formando las comunidades y la agranda atrayendo personas con intereses afines.

“Los administradores conocen mejor sus comunidades y pueden identificar a los miembros que realizan estas contribuciones y otorgarles el rol directamente”, detallaron los desarrolladores en cuanto a los papeles que tienen los internautas.

Asimismo, Forum va acompañada de Ask, herramienta que ayuda a descubrir de qué se habla en los grupos por medio del uso de inteligencia artificial que recoge comentarios y publicaciones.

Una característica clave de Ask es que también ayuda a verificar si lo que publican los usuarios es información real.

“Forum es una aplicación diseñada para personas que desean profundizar en sus grupos de Facebook y participar en las conversaciones que les interesan”, así resumió la plataforma con respecto a los alcances y esperando que próximamente esté disponible en todo el planeta.