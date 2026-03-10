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Facebook presenta Forum, una herramienta que revolucionará la experiencia del usuario

Esta herramienta busca cambiar por completo la forma de interactuar entre las personas.

Facebook lanza Forum.
Facebook lanza Forum. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 03 de 2026
07:12 p. m.
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El pasado martes 29 de septiembre, la plataforma Facebook dio a conocer cómo funciona la herramienta de Forum, la cual busca revolucionar la experiencia de los usuarios.

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Dicho por la compañía, Forum tiene como propósito explorar los grupos: “Los reúne en un solo lugar para que puedas ver las novedades y participar en las conversaciones que interesan”.

¿Cómo funciona Forum?

Básicamente, pretende que los usuarios conecten fácilmente en grupos donde puedan compartir sus gustos e interactuar con otras cuentas. Facebook señaló que es una forma de crear comunidades y consolidarlas.

Forum comenzó sus pruebas piloto en mayo de 2026 y finalmente está al acceso del público, aunque solamente para los usuarios de Estados Unidos, ya sea con dispositivos iOS o Android.

Disponible solo en EE. UU.

Al descargar la aplicación, solo basta con ingresar en la cuenta y la interfaz guiará al usuario. Gracias a la respuesta de preguntas, publicaciones sobre experiencias personales, consejos o conversaciones, la plataforma va formando las comunidades y la agranda atrayendo personas con intereses afines.

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“Los administradores conocen mejor sus comunidades y pueden identificar a los miembros que realizan estas contribuciones y otorgarles el rol directamente”, detallaron los desarrolladores en cuanto a los papeles que tienen los internautas.

Asimismo, Forum va acompañada de Ask, herramienta que ayuda a descubrir de qué se habla en los grupos por medio del uso de inteligencia artificial que recoge comentarios y publicaciones.

Una característica clave de Ask es que también ayuda a verificar si lo que publican los usuarios es información real.

“Forum es una aplicación diseñada para personas que desean profundizar en sus grupos de Facebook y participar en las conversaciones que les interesan”, así resumió la plataforma con respecto a los alcances y esperando que próximamente esté disponible en todo el planeta.

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