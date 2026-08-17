Escándalo en Egipto: Hossam Hassan, DT mundialista, hospitalizado tras desmayarse en pelea entre sus dos esposas

El histórico goleador y actual director técnico de la selección egipcia sufrió un colapso en un resort de la Costa Norte mientras su esposa actual y los hijos de su expareja protagonizaban un fuerte altercado físico en plena cafetería.

Lo que debía ser una jornada de relajación y descanso familiar terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo internacional. Hossam Hassan, leyenda del fútbol africano y estratega que dirigió a la Selección de Egipto en la Copa del Mundo de 2026, tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica médica tras sufrir un colapso y desmayarse en público en medio de un altercado doméstico.

El incidente ocurrió en la cafetería de un exclusivo hotel resort ubicado en la zona de Marina, en la Costa Norte egipcia. Según los primeros reportes de la prensa local y cadenas como Sky News Arabia, el entrenador se encontraba disfrutando de unas vacaciones junto a su actual esposa, Dana Adam.

La pareja venía de presenciar un espectáculo del célebre artista Mohamed Ramadan y se disponía a descansar en las instalaciones del complejo cuando la situación se desbordó por completo.

Video del escándalo del DT de Egipto

De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades y los testigos presenciales, la tranquilidad del lugar se rompió cuando los hijos de Huwayda, expareja del técnico, irrumpieron en el establecimiento. Los jóvenes encararon directamente a Hassan para exigirle de manera violenta que se retirara con ellos, lo que desencadenó una acalorada discusión verbal.

En cuestión de minutos, el enfrentamiento escaló hacia agresiones físicas directas entre los involucrados. La esposa actual del DT, Dana Adam, declaró posteriormente ante los medios que fue víctima de una agresión múltiple, afirmando que le arrojaron café caliente al rostro, además de recibir golpizas, tirones de cabello y empujones en presencia de sus hijos.

En medio del caos masivo, con varios miembros de la familia forcejeando y los huéspedes del hotel presenciando la escena con asombro, Hossam Hassan quedó atrapado sin saber cómo intervenir. La intensa carga de estrés y la altísima tensión del momento provocaron que el estratega de 60 años se desvaneciera por completo, cayendo inconsciente al suelo.

¿Qué pasó con el DT tras la discusión?

Ante el colapso del "General" —como se le conoce popularmente en el ámbito futbolístico egipcio—, la administración del resort solicitó la llegada de los servicios de emergencia y de la fuerza policial. Hassan fue retirado en ambulancia y trasladado a un centro médico cercano, donde permanece bajo estricta observación para evaluar las consecuencias del desmayo y descarta complicaciones cardíacas o neurológicas severas.

Por su parte, la policía local tomó declaraciones a los involucrados. Aunque la exesposa del entrenador, Huwayda, acudió a la comisaría e inicialmente presentó denuncias formales para luego retirarlas, la actual pareja del estratega solicitó que las autoridades mantengan una investigación imparcial sobre las agresiones sufridas durante el altercado.

La Federación Egipcia de Fútbol no ha emitido aún un comunicado oficial respecto al estado de salud de su seleccionador ni sobre la repercusión de este episodio mediático.