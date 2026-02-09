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Doble fuerte sismo en Nueva Zelanda hoy 2 de septiembre de 2026: ¿cuáles fueron las magnitudes?

Las autoridades ya emitieron pronunciamientos oficiales tras estos movimientos telúricos. ¿Cuál fue el balance?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
06:59 a. m.
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Este 2 de septiembre de 2026 se reportaron dos sismos que superaron la magnitud de 5.0 en Nueva Zelanda.

El primero fue a las 6:13 de la tarde en el territorio neozelandés (1:13 de la mañana de Colombia), mientras que el segundo fue a las 6:57 de la tarde en el país de Oceanía (1:57 de la mañana de Colombia).

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¿Dónde fue el epicentro? ¿De cuánto fueron exactamente las magnitudes y profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte doble sismo que se registró hoy 2 de septiembre de 2026 en Nueva Zelanda

  • 1:13 a.m. (de Colombia) / 6:13 p.m. (de Nueva Zelanda).

Epicentro: Arthurs Point, Nueva Zelanda.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: superficial.

Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 10.782 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 10.850 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 10.892 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

  • 1:57 a.m. (de Colombia) / 6:57 p.m. (de Nueva Zelanda).

Epicentro: Arthurs Point, Nueva Zelanda.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10.786 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 10.854 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 10.897 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

¿Qué han manifestado las autoridades de Nueva Zelanda tras el doble fuerte sismo de este 2 de septiembre de 2026?

Los Servicios de Emergencia y Policía de Nueva Zelanda revelaron que no se presentaron colapsos estructurales tras los movimientos telúricos y que, por ende, tampoco hubo heridos ni víctimas.

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Además, GeoNet, que es la plataforma oficial que monitorea los sismos en ese país de Oceanía, informó que se han presentado réplicas de magnitud 4.8, 4.6, 3.8 y que lo más probable es que se sigan sintiendo alguna más.

En medio de ese panorama, las autoridades de Nueva Zelanda han indicado que el monitoreo seguirá siendo recurrente y las Agencias de Transporte han hecho énfasis en que, a pesar de que no se han identificado grietas ni bloqueos de asfalto, lo más recomendable es que los conductores se movilicen con precaución.

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