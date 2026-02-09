Doble fuerte sismo en Nueva Zelanda hoy 2 de septiembre de 2026: ¿cuáles fueron las magnitudes?

Este 2 de septiembre de 2026 se reportaron dos sismos que superaron la magnitud de 5.0 en Nueva Zelanda.

El primero fue a las 6:13 de la tarde en el territorio neozelandés (1:13 de la mañana de Colombia), mientras que el segundo fue a las 6:57 de la tarde en el país de Oceanía (1:57 de la mañana de Colombia).

¿Dónde fue el epicentro? ¿De cuánto fueron exactamente las magnitudes y profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte doble sismo que se registró hoy 2 de septiembre de 2026 en Nueva Zelanda

1:13 a.m. (de Colombia) / 6:13 p.m. (de Nueva Zelanda).

Epicentro: Arthurs Point, Nueva Zelanda.

Magnitud: 5.3.

Profundidad: superficial.

Zonas más cercanas a nuestro territorio: a 10.782 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 10.850 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 10.892 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

1:57 a.m. (de Colombia) / 6:57 p.m. (de Nueva Zelanda).

Epicentro: Arthurs Point, Nueva Zelanda.

Magnitud: 5.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10.786 kilómetros de Puerto Villamil (Ecuador), a 10.854 de Puerto Ayora (Ecuador) y a 10.897 de Puerto Baquerizo Moreno (Ecuador).

¿Qué han manifestado las autoridades de Nueva Zelanda tras el doble fuerte sismo de este 2 de septiembre de 2026?

Los Servicios de Emergencia y Policía de Nueva Zelanda revelaron que no se presentaron colapsos estructurales tras los movimientos telúricos y que, por ende, tampoco hubo heridos ni víctimas.

Además, GeoNet, que es la plataforma oficial que monitorea los sismos en ese país de Oceanía, informó que se han presentado réplicas de magnitud 4.8, 4.6, 3.8 y que lo más probable es que se sigan sintiendo alguna más.

En medio de ese panorama, las autoridades de Nueva Zelanda han indicado que el monitoreo seguirá siendo recurrente y las Agencias de Transporte han hecho énfasis en que, a pesar de que no se han identificado grietas ni bloqueos de asfalto, lo más recomendable es que los conductores se movilicen con precaución.