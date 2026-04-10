Brasil abre sus urnas en medio de una acalorada contienda electoral entre la derecha y la izquierda

Este domingo 4 de octubre será decisivo para Brasil ya que la jornada busca definir el rumbo político que cambiará o continuará en el país. Los brasileños comenzaron a votar desde las 8:00 a.m., hora local, en medio de una acalorada contienda electoral que ha centrado su atención principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

Según portavoces internacionales, son aproximadamente 160 millones de votantes los que están llamados a las urnas para definir si el país permanece en la izquierda o si, por el contrario, se suma a la ola conservadora de derecha en la región.

Panorama actual de las elecciones en Brasil

En medio de una campaña menos confrontativa, a diferencia de la del 2022, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió algunos de los logros de sus tres gobiernos al exaltar la seguridad, el Estado y economía verde dentro de sus propuestas.

Medios internacionales aseguran que Lula, de casi 81 años, cuenta con su base electoral en varias de las zonas más empobrecidas del país del noreste, entre las personas con menores ingresos económicos, católicos y mujeres.

Algunos de los logros más destacados del presidente han sido la caída del desempleo, el mantenimiento a raya de la inflación y la reducción de la deforestación en la Amazonía. Sin embargo, algunos ciudadanos han rechazado sus acciones contra la inseguridad y el alto costo de vida.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, busca que el país vuelva a tomar la corriente política de derecha. El senador, de 45 años, incluyó dentro de sus propuestas algunos temas principales como la seguridad, austeridad fiscal, la descentralización y la explotación de recursos naturales.

Cabe recordar que Flávio Bolsonaro fue designado por su padre, quien fue condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en el año 2022. El hijo del ultraderechista lidera principalmente en el sur entre los más acomodados y evangélicos.

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Así avanza la jornada electoral en Brasil

Flávio Bolsonaro llegó a las urnas a primera hora del domingo 4 de octubre, en Río de Janeiro, en donde afirmó que busca “liberar al pueblo brasileño” si gana las elecciones presidenciales contra el mandatario de izquierda.

Entre tanto, Lula llegó a su puesto de votación, en São Bernardo do Campo, para buscar su reelección y lograr su cuarto y último mandato.

Según la última encuesta del instituto Datafolha, se prevé un 45% de los votos para el mandatario y 42% para el senador. Esto significa que sería necesaria una segunda vuelta para el 25 de octubre.