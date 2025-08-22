CANAL RCN
Internacional

Accidente de bus turístico en Nueva York deja cinco muertos y decenas de heridos

El vehículo regresaba a la ciudad de Nueva York tras una visita a las cataratas del Niágara, cuando perdió el control y terminó volcado en una cuneta.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
07:55 p. m.
Un autobús turístico que transportaba a 52 pasajeros, en su mayoría turistas de origen indio, chino y filipino, sufrió un grave accidente en la Interestatal 90, al norte del estado de Nueva York, dejando cinco personas fallecidas y decenas de heridos.

Grave accidente en Nueva York dejó varios muertos

El vehículo regresaba a la ciudad de Nueva York tras una visita a las cataratas del Niágara, uno de los principales atractivos turísticos de la región, cuando perdió el control y terminó volcado en una cuneta a la altura de Pembroke, cerca de Búfalo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del bus habría sufrido una distracción, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

Según el comandante de la Policía Estatal de Nueva York, Andre J. Ray, en el intento por corregir la maniobra, el bus volcó sin que estuviera involucrado otro automóvil.

El portavoz de la policía estatal, James O’Callaghan, confirmó que el conductor sobrevivió y se encuentra fuera de peligro.

También señaló que muchos pasajeros no llevaban cinturón de seguridad, lo que ocasionó que varios fueran expulsados del bus o quedaran atrapados bajo el vehículo.

Un total de 21 personas fueron trasladadas al hospital del Condado de Erie, mientras que la empresa de transporte médico Mercy Flight evacuó a más de 20 heridos, incluidos dos menores de edad. Ninguno de los lesionados permanece en condición crítica, y varios ya recibieron el alta médica.

Bus turístico se volcó en Nueva York: hay varios muertos

El accidente obligó al cierre temporal de la autopista Interestatal-90, mientras equipos de emergencia, ambulancias y helicópteros trabajaban en el rescate de las víctimas y en el traslado de los heridos.

demás, se dispusieron intérpretes para asistir a los turistas extranjeros.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, lamentó lo ocurrido y aseguró en un mensaje en su cuenta de X que su administración trabaja de manera conjunta con las autoridades locales para coordinar el rescate y la atención de los afectados por este “trágico accidente”.

