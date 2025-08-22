CANAL RCN
Internacional

Ordenaron el cierre total y definitivo de la cárcel Alligator Alcatraz: esta sería la razón

Una jueza federal prohibió recibir nuevos reclusos y fijó un plazo de 60 días para desmontar la polémica prisión.

Cárcel Alcatráz
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
12:14 p. m.
La polémica cárcel para migrantes conocida como 'Alcatraz de los Caimanes', construida en Everglades, deberá ser desmantelada por completo en un máximo de 60 días, según la jueza Kathleen M. Williams.

La orden prohíbe la llegada de más detenidos al centro y obliga a desmontar toda la infraestructura instalada en la zona: vallas, iluminación, generadores, sistemas de alcantarillado y demás estructuras que soportaban el funcionamiento de la cárcel.

Asimismo, suspendió obras dejando sin efecto el plan que pretendía que esta prisión fuera modelo para otros centros en Estados Unidos.

¿Para qué crearon la cárcel Alligator Alcatraz?

Su instalación fue una iniciativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis con el respaldo de la administración de Trump, como una estrategia contra la inmigración irregular.

El complejo se levantó sobre un aeródromo abandonado en apenas ocho días y entró en funcionamiento el 2 de julio, pese a las alertas sobre su impacto en una zona protegida.

Para sus impulsores, este lugar representaba un modelo replicable; sin embargo, la justicia determinó que el proyecto violó cierto tipo de leyes.

¿Por qué ordenaron el cierre de Alligator Alcatraz?

En su fallo, la jueza señaló que el centro "causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento en la mortalidad de especies en peligro de extinción".

Pero no fue solo eso. Migrantes detenidos en este lugar también denunciaron condiciones deplorables, mencionaron jornadas completas sin acceso a la luz solar, falta de higiene, ausencia de atención médica y episodios de violencia.

¿Qué acciones se tomaron para confrontar la orden del cierre?

Tras conocerse la orden judicial, las autoridades anunciaron que apelara la decisión, defendiendo la necesidad del centro para el control migratorio.

