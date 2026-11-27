El 28 de noviembre de 2016, el mundo del fútbol quedó conmocionado por el accidente del avión que transportaba al equipo brasileño Chapecoense hacia Medellín. La delegación viajaba para disputar la final de la Copa Libertadores frente a Atlético Nacional, pero la aeronave se estrelló en las montañas de La Unión, Antioquia, antes de llegar a su destino.

Diez años después, aquella tragedia sigue dejando preguntas sobre lo ocurrido y sobre las vidas de quienes lograron sobrevivir.

En vísperas de este aniversario, el periodista argentino Javier Sinay presenta El secreto de los sobrevivientes, un libro en el que reconstruye el accidente desde la investigación documental y, especialmente, a partir de las historias personales de quienes vivieron aquella noche.

¿Qué revela el libro sobre el accidente de Chapecoense?

La investigación de Sinay aborda dos dimensiones. Por una parte, reúne documentos, entrevistas y testimonios de personas vinculadas con el club deportivo y la aerolínea. Por otra, plantea una reflexión sobre el azar, las decisiones y las preguntas que deja una tragedia de estas características.

El periodista retoma una pregunta que se hizo un jugador de San Lorenzo, equipo que disputó la semifinal contra Chapecoense: después del accidente, el futbolista recordó una oportunidad de gol que había desperdiciado en los últimos minutos del partido y se preguntó qué habría ocurrido si hubiera marcado.

Para Sinay, esa inquietud abre una reflexión sobre los acontecimientos que cambian tantas vidas y cuyo desenlace resulta difícil de comprender.

¿Cómo reconstruyeron sus vidas quienes sobrevivieron?

Uno de los aspectos centrales del libro son las conversaciones con los sobrevivientes. El periodista explicó que buscó acercarse a ellos desde la escucha, sin reducir sus historias al accidente ni definirlos únicamente por lo que vivieron aquella noche.

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Su intención fue conocer quiénes eran antes de la tragedia, qué atravesaron durante el siniestro y cómo son sus vidas una década después.

En las entrevistas encontró una reflexión común: sobrevivir no necesariamente significa haber ganado. Según explicó, quienes salieron con vida estuvieron en medio de unas circunstancias que les permitieron contarlo, pero después del rescate comenzó una etapa completamente distinta.

Ese nuevo capítulo ha estado marcado por la búsqueda de un propósito. Algunos han encontrado respuestas en la religión, otros en la empatía con las personas, en compartir un mensaje o en darle un valor diferente a cada día.

Sin embargo, permanece una pregunta difícil de resolver: ¿por qué algunos lograron sobrevivir mientras otros perdieron la vida?

La investigación judicial: cuatro países y preguntas pendientes

El libro también examina los documentos relacionados con la investigación judicial del accidente. Sinay explicó que el proceso se encuentra distribuido entre cuatro países, una situación que ha dificultado el seguimiento de las actuaciones debido a los trámites, las traducciones y las comunicaciones entre las autoridades.

Entre los documentos que revisó está un informe de 1.200 páginas elaborado por el Senado de Brasil. A partir de ese material, el periodista entrevistó extensamente a Ricardo Albacete Vidal, exsenador venezolano que creó la aerolínea LaMia.

Según relató Sinay, cuando la compañía pasó a operar en Bolivia, Albacete Vidal dejó de figurar en los documentos societarios de la empresa, pero aparecía como propietario del avión accidentado.

El informe del Senado brasileño, que también tomó como referencia una investigación previa de la Fiscalía Federal de Santa Catarina, encontró indicios que, según el periodista, planteaban la necesidad de profundizar en las preguntas sobre el control que Albacete Vidal habría tenido sobre la compañía.

En el libro se incluye una entrevista de 40 preguntas al exsenador, que Sinay considera la más extensa que este ha concedido sobre el tema. El periodista no presenta ese testimonio como una conclusión definitiva sobre las responsabilidades, sino como parte de las líneas que merecen atención dentro de una investigación judicial compleja.

El viaje a La Unión y los restos del avión que seguían en la montaña

La investigación también llevó a Sinay hasta Colombia, donde visitó el lugar del impacto, en una montaña de La Unión, Antioquia, conocida actualmente como Cerro Chapecoense.

Durante su recorrido estuvo acompañado por un agricultor de la zona que, por respeto a las víctimas, se encarga de mantener limpio y podado el sitio donde ocurrió el accidente. Allí hay cruces y fotografías en memoria de quienes fallecieron.

Uno de los momentos que más lo impactó ocurrió durante una visita realizada en 2019, tres años después del siniestro. Mientras ascendía hacia la cima, encontró pequeños fragmentos metálicos dispersos en el terreno.

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Al tomar uno de ellos, notó que era pesado y estaba frío. Cuando preguntó qué era, el agricultor le explicó que se trataba de restos del avión.

El periodista contó que la experiencia lo marcó profundamente. Finalmente, dejó la pieza en el lugar y continuó el recorrido.