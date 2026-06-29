¿Cuánto pagaron los asistentes al Colombia vs. Portugal? Esto dijeron tras salir del estadio

El partido de la Selección Colombia frente a Portugal fue el que mayor expectativa generó en toda la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA. Según se reportó, fue el que tuvo mayor oferta de demanda de entradas, llegando a tener 30 millones de solicitudes de acuerdo a lo revelado por el presidente de la FIFA.

Ante esta situación, se presentaron varios casos en donde el precio de las boletas terminaron alcanzando valores impagables. En algunas plataformas de reventa, algunos terminaron pidiendo más de 20.000 dólares para vender su boleta.

¿Cuánto pagaron los que fueron al partido en Miami?

Un creador de contenido entrevistó a varios hinchas afuera del estadio de Miami en donde le preguntó a los asistentes por el precio que terminaron pagando para poder ver a Colombia contra Portugal.

El precio más bajo que se reportó fue uno superior a los 6 millones de pesos, equivalentes a 1.800 dólares. Según expresó el influencer, este sería un buen precio en comparación a lo que muchos pagaron por ir a este compromiso.

Por otro lado, un par de personas explicaron que les tocó desembolsar 5.000 dólares por sus respectivas entradas, equivalentes a más de 17 millones de pesos. Eso sí, aseguraron que encontraron un buen lugar. "Tocó gastarse los ahorritos".

Entre las otras personas que entrevistaron hubo quienes pagaron entre 7 y 10 millones de pesos, gastando una cifra que muchas personas aprovecharían para invertir o pagar otro tipo de cosas.

En los comentarios del video, muchos expresaron que nunca pagarían estos precios por un partido de fútbol, mientras que otros aseguraron que la cifra se hace importante tras convertirla a pesos colombianos, pero en otras economías "no es tanto".