Acuerdo para liberar a rehenes, vivos o muertos, fue aprobado por Israel

En la madrugada del viernes, 10 de octubre, el Gobierno Israelí aprobó el acuerdo para la liberación de rehenes, que fueron retenidos en Gaza.

Así lo dio a conocer la oficina del primer ministro, por medio de un comunicado de prensa: "El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos".

200 soldados estadounidenses supervisarán la tregua entre Israel y Hamás:

Al mismo tiempo, en Washington, altos funcionarios dijeron a la prensa que un grupo de soldados estadounidenses será desplegado en Medio Oriente para supervisar la tregua entre Israel y Hamás.

Se trata de un grupo de "200 personas en terreno” y “su papel será el de supervisar, observar y asegurarse de que no haya violaciones", aunque, "no hay intenciones” de que entren a Gaza.

La fuerza, según el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del ejército estadounidense, podría recibir la ayuda de militares provenientes de Egipto, Turquía y los Emiratos Árabes.

Hay gran expectativa por la libración de secuestrados:

Israel acordó liberar 2.000 rehenes palestinos, conforme Hamás regrese a los israelís secuestrados en medio de la guerra, como el también colombiano Elkana Bohbot, al que su esposa y pequeño hijo esperan en casa.

El 7 de octubre del 2023, cuando, oficialmente, inició la escalada, 251 personas fueron detenidas por el grupo terrorista.

De ellas, se sabe que al menos 46 seguirían en su poder y unas 20 a 22 se encuentran con vida, aunque en pésimas condiciones, como se observa en los videos de prueba compartidos con Israel.

El presidente Donal Trump, que ha estado apoyando las negociaciones de paz y propuso un plan para terminar con el conflicto dijo, en las últimas horas, que los rehenes podrían estar en casa para el lunes.

Además, informó que viajaría a Medio Oriente el fin de semana, tras someterse a un chequeo de rutina el viernes.