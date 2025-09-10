CANAL RCN
Acuerdo para liberar a rehenes, vivos o muertos, fue aprobado por Israel

El cumplimiento de este y otros puntos sería supervisado por un equipo de 200 soldados estadounidenses que se desplegará en las próximas horas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
05:50 p. m.
En la madrugada del viernes, 10 de octubre, el Gobierno Israelí aprobó el acuerdo para la liberación de rehenes, que fueron retenidos en Gaza.

Así lo dio a conocer la oficina del primer ministro, por medio de un comunicado de prensa: "El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos".

200 soldados estadounidenses supervisarán la tregua entre Israel y Hamás:

Al mismo tiempo, en Washington, altos funcionarios dijeron a la prensa que un grupo de soldados estadounidenses será desplegado en Medio Oriente para supervisar la tregua entre Israel y Hamás.

Se trata de un grupo de "200 personas en terreno” y “su papel será el de supervisar, observar y asegurarse de que no haya violaciones", aunque, "no hay intenciones” de que entren a Gaza.

La fuerza, según el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central del ejército estadounidense, podría recibir la ayuda de militares provenientes de Egipto, Turquía y los Emiratos Árabes.

Hay gran expectativa por la libración de secuestrados:

Israel acordó liberar 2.000 rehenes palestinos, conforme Hamás regrese a los israelís secuestrados en medio de la guerra, como el también colombiano Elkana Bohbot, al que su esposa y pequeño hijo esperan en casa.

El 7 de octubre del 2023, cuando, oficialmente, inició la escalada, 251 personas fueron detenidas por el grupo terrorista.

De ellas, se sabe que al menos 46 seguirían en su poder y unas 20 a 22 se encuentran con vida, aunque en pésimas condiciones, como se observa en los videos de prueba compartidos con Israel.

El presidente Donal Trump, que ha estado apoyando las negociaciones de paz y propuso un plan para terminar con el conflicto dijo, en las últimas horas, que los rehenes podrían estar en casa para el lunes.

Además, informó que viajaría a Medio Oriente el fin de semana, tras someterse a un chequeo de rutina el viernes.

