Lo que debe saber del primer acuerdo entre Israel y Hamás

En medio de una nueva fase de mediaciones internacionales, Israel y Hamás firmaron en Egipto el borrador final de la primera etapa del acuerdo que busca liberar a los rehenes y avanzar hacia el fin de la ofensiva militar en la Franja de Gaza.

El documento, descrito como la “primera fase” de un proceso más amplio, representa el paso más significativo desde el inicio de las negociaciones.

Abecé del primer acuerdo entre Israel y Hamás

El acuerdo alcanzado contempla tres puntos principales que, de cumplirse en su totalidad, marcarían un cambio importante:

Primer punto del acuerdo

El primer punto establece la liberación de los 48 rehenes que permanecen en poder del grupo Hamás desde los ataques del 7 de octubre de 2023. Se estima que al menos 20 de ellos estarían con vida, según los reportes entregados a las autoridades israelíes.

El proceso de liberación se iniciará el próximo lunes, y dentro de las 72 horas posteriores al comienzo del alto el fuego, todos los rehenes, tanto los sobrevivientes como los fallecidos, serán entregados a las autoridades israelíes.

Segundo punto del acuerdo

El segundo punto del acuerdo contempla la excarcelación de 2.000 prisioneros palestinos actualmente detenidos en Israel. Entre ellos se cuentan 250 personas que cumplían condenas por distintos delitos y 1.700 detenidos desde octubre de 2023, luego de la ofensiva israelí en Gaza.

Tercer punto del acuerdo

El tercer punto dispone un repliegue parcial del ejército israelí desde varias zonas dentro de la Franja de Gaza.

Según lo pactado, las Fuerzas de Defensa de Israel redesplegarán sus tropas hasta la llamada “línea amarilla”, con lo cual mantendrán el control de aproximadamente el 53% del territorio del enclave palestino.

Este movimiento busca reducir los enfrentamientos directos y crear las condiciones necesarias para el ingreso de asistencia humanitaria.

¿Qué pasará en las próximas horas?

Dentro de las 24 horas siguientes a la reunión del gabinete israelí, se iniciará un alto el fuego en toda la Franja de Gaza, lo que permitirá poner en marcha los procedimientos de intercambio y verificación acordados en Egipto.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu coordina en este momento los detalles logísticos para la recepción de los rehenes y la implementación de las medidas del acuerdo.

Israel se prepara para recibir a nuestros rehenes en cualquier condición en la que se encuentran.

Además del retorno de los cautivos, el acuerdo establece que una vez concluida esta primera fase, Israel permitirá el ingreso de hasta 400 camiones diarios con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Estos cargamentos incluirán alimentos, medicinas y suministros básicos destinados a la población civil, fuertemente afectada por los meses de ofensiva y bloqueo.