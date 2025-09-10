CANAL RCN
Internacional Video

Acuerdo entre Israel y Hamás marca un "cambio histórico" en las relaciones de Oriente Medio: Yoel Schvartz

El analista político e historiador Yoel Schvartz destaca la participación de Turquía en la comisión para recuperar cuerpos de rehenes y la posibilidad de exilio para miembros de Hamás que depongan las armas.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
01:48 p. m.
Las negociaciones que avanzan entre Israel y Hamás en Egipto representan un “cambio histórico” en las relaciones de fuerzas en Oriente Medio, según el analista político e historiador Yoel Schvartz.

En una entrevista con Noticias RCN, Schvartz destacó varios aspectos clave del acuerdo y sus posibles implicaciones para el futuro de la región.

Uno de los puntos más significativos que resalta el analista es la formación de una comisión profesional especial para recuperar los cuerpos de los secuestrados fallecidos en cautiverio.

"En esa comisión va a participar Turquía", señaló Schvartz, quien resalta la importancia de este hecho dado que "históricamente ha mantenido una posición de mucha hostilidad con Israel y de mucho apoyo a todo lo que son las organizaciones armadas palestinas".

Presiones internacionales como eje fundamental del acuerdo entre Israel y Hamás

El analista también abordó las razones que llevaron a ambas partes a firmar el acuerdo. Según Schvartz, "Hamás no aceptaría este acuerdo" si no existieran fuertes presiones internacionales. Por otro lado, Israel se enfrentaba a una situación de creciente aislamiento y fragmentación interna, en gran parte debido al tema de los rehenes.

En cuanto al futuro de los miembros de Hamás tras el acuerdo, Schvartz explicó que "aquellos que quieran exiliarse, que quieran salir de la Franja de Gaza, van a tener un salvoconducto para hacerlo, que aquellos que quieran deponer las armas no serán perseguidos".

Gobierno neutral en Gaza como posible medida

Además, anticipó que la instauración de un gobierno neutral en Gaza podría permitir a la sociedad palestina expresar más libremente sus críticas hacia Hamás.

El experto también señaló que el acuerdo podría traer cambios significativos en la dinámica social de Gaza. "Si va a haber un gobierno neutral, es decir, que no dependa de Hamas en la Franja de Gaza, la sociedad gazatí, la sociedad palestina en la Franja de Gaza, se va a sentir mucho más libre también para expresar sus críticas y su rabia contra Hamas", afirmó Schvartz.

Schvartz expresó su convicción de que estos cambios marcarán el inicio de una nueva etapa en la región una vez que terminen las hostilidades. Sin embargo, advirtió que "esto apenas comienza", sugiriendo que el proceso de paz y reconciliación será largo y complejo.

