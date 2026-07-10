Nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores por presuntas torturas a estadounidenses

Los fiscales federales de Nueva York se preparan para presentar nuevos cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por su presunta responsabilidad en las torturas sufridas por ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos en cárceles venezolanas durante los últimos años, según reveló CNN citando a varias fuentes familiarizadas con la investigación.

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De acuerdo con la información conocida, el anuncio podría realizarse tan pronto como este jueves. Los nuevos señalamientos estarían relacionados con lo que el Gobierno de Estados Unidos ha calificado como la detención indebida de más de una docena de ciudadanos estadounidenses durante el período en que Maduro encabezó un régimen señalado por prácticas represivas.

Denuncias de tortura durante las detenciones

La investigación se sustenta, entre otros elementos, en los testimonios de ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido víctimas de torturas mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades venezolanas.

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Entre ellos figuran Matthew Heath y Osman Khan, quienes recuperaron su libertad en octubre de 2022 tras un intercambio de prisioneros. Ambos aseguraron en una demanda judicial que fueron sometidos a ahogamiento simulado, descargas eléctricas, amenazas de agresión sexual, administración de sustancias psicotrópicas y prolongados periodos de aislamiento.

Heath, veterano de la Infantería de Marina de Estados Unidos, incluso habría intentado suicidarse durante su detención, según la información divulgada por CNN.

Además, una fuente cercana al caso indicó que los investigadores también han evaluado presentar cargos contra otras personas por su presunta participación en los hechos de tortura denunciados por los ciudadanos estadounidenses.

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Flores pedirá arresto domiciliario

Maduro y Flores fueron capturados en enero durante una operación militar estadounidense realizada en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Ambos se han declarado no culpables de los cargos de conspiración para narcoterrorismo y otros delitos que enfrentan actualmente ante la justicia de Estados Unidos.

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Según CNN, Cilia Flores tiene previsto comparecer este jueves ante un tribunal, donde su defensa solicitará que se le conceda arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

Por ahora, tanto Maduro como Flores permanecen detenidos sin derecho a fianza en Nueva York, a la espera del desarrollo de las actuaciones judiciales en su contra.