Adolescente de 14 años apuñaló a una profesora en colegio de Francia

Durante el arresto, el joven se autolesionó con el arma blanca y fue trasladado al hospital.

Foto: Pixabay.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
06:23 a. m.
Un adolescente de 14 años fue detenido este miércoles tras atacar con un cuchillo a una profesora durante una clase en el colegio Robert Schuman, ubicado en la localidad de Benfeld, al noreste de Francia.

La víctima, una docente de música de 66 años, sufrió heridas en el rostro, aunque su vida no corre peligro, según confirmaron las autoridades educativas locales.

Durante el arresto, el joven se autolesionó con el arma blanca y fue trasladado en estado crítico al hospital de Estrasburgo mediante un helicóptero medicalizado, informó la gendarmería. Las causas del ataque aún no han sido esclarecidas, aunque se ha señalado que el agresor presentaba una “situación de fragilidad escolar”.

Activarán apoyo psicológico para los estudiantes tras ataque de estudiante a la profesora

El incidente se suma a una serie de agresiones similares ocurridas en centros educativos franceses en los últimos meses. En junio, otro adolescente asesinó a una asistente educativa de 31 años, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en los liceos del país.

La ministra de Educación, Élisabeth Borne, condenó enérgicamente el ataque a través de la red social X y anunció la activación inmediata de una unidad de apoyo psicológico para estudiantes y personal del centro.

Tras el ataque, los alumnos del curso afectado fueron confinados en sus aulas y posteriormente reubicados dentro del establecimiento. El resto del alumnado fue trasladado a una instalación municipal para ser recogido por sus padres, en esta localidad de aproximadamente 6.000 habitantes.

Así fueron los momentos antes del ataque a la profesora en Benfeld, Francia

Florine, una estudiante de 14 años, relató a la agencia AFP los momentos de confusión vividos: “La alarma sonó. Todo el mundo pensaba que era una alarma de incendio. Pero cuando salimos del aula para ir al patio, los profesores nos dijeron que no, que debíamos encerrarnos porque había alguien allí. Escuchamos a la profesora gritar desde nuestra aula”.

Otro alumno confesó sentirse “conmocionado” y añadió: “También lloré antes”.

Las autoridades continúan investigando el caso mientras se refuerzan los protocolos de seguridad en centros educativos de todo el país.

