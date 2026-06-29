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Macabro hecho: adolescente de 15 años habría asesinado a sus padres mientras dormían en Países Bajos

Las autoridades tienen la hipótesis de que la menor se identifica como therian.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

junio 29 de 2026
08:41 a. m.
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Una joven de 15 años habría cometido un aberrante crimen en Países Bajos. Al parecer, hace un par de semanas asesinó a su papá Johan y a su mamá Mathilda.

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Los medios locales informaron que el hecho ocurrió en una vivienda en Meerstad. En la madrugada del jueves 18 de junio, la Policía encontró los cuerpos de las víctimas y aprehendió a la menor.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Der Morgen precisó que la joven supuestamente compartió imágenes de los cadáveres a través de redes sociales con los compañeros de su colegio. Se presume que los asesinó mientras dormían.

Por orden de un juez de instrucción, quedó aprehendida en un lapso de 15 días. Además, se supo que compareció ante las autoridades y solo ha tenido comunicación con su abogado, quien está siendo el portavoz.

“Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido”, le señaló la Policía al medio neerlandés. Los vecinos contaron que aquella madrugada se escucharon fuertes sonidos cuando los uniformados ingresaron a la vivienda.

Sospechan si la joven es therian

La organización Names de Familie se pronunció y extendió sus condolencias: “Nosotros, familiares y amigos de Johan y Mathilda, apenas podemos comprender lo sucedido. Pero la solidaridad y el apoyo que hemos recibido de tantas personas nos reconfortan y nos llenan de alegría”.

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Se pidió discreción y en la institución educativa se llevó a cabo un homenaje. Además, la alcaldesa de Groningen, Roelin Kamminga, le pidió a la ciudadanía que no compartiera las fotos de las víctimas ni de la menos en redes sociales. Exigió que el proceso investigativo no se vea entorpecido.

RTV Noord conoció detalles de las investigaciones. Un dato llamativo es que la adolescente supuestamente se identifica como therian. Al parecer, se comportaba como un perro, corriendo a cuatro patas y con actitudes inusuales.

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